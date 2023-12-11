Мажилисмены призывают использовать потенциал чуйского каннабиса в фарминдустрии

По словам депутата, единственные на сегодня меры по борьбе с коноплей - изъятие и уничтожение - неэффективные, дорогие и плохо выполнимые
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева призывает уполномоченные органы изучить вопрос использования потенциала каннабиса Чуйской долины в фармацевтической промышленности. Об этом она заявила в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«В нашей стране расположена знаменитая Чуйская долина - место произрастания наркосодержащей конопли. Единственные меры по борьбе с этим природным очагом - это контроль за территорией, изъятие и последующее уничтожение дикорастущей конопли. Меры дорогие, неэффективные и плохо выполнимые. Обратите внимание на цифры - ежегодно правоохранительные органы изымают 20-25 тонн наркотических средств и 95% приходится на средства каннабисной группы. Вероятно, что это только верхушка айсберга», - сказала депутат.
Между тем, отметила Имашева, проблему дикорастущей конопли можно было бы обратить и во благо развития региона.
«Используя научные исследования, создать новый кластер экономики. Правительству следовало бы оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса, к примеру, в фармацевтике, взяв за пример опыт передовых стран, которые производят медицинские препараты на основе каннабиса», - добавила депутат.