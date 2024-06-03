Мбаппе перешёл в «Реал»

Фото: instagram.com/k.mbappe

Инсайдер Фабрицио Романо объявил о переходе французского нападающего Килина Мбаппе в мадридский «Реал» в статусе свободного агента на своей странице в соцсети X, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru

Как стало известно источнику, все условия между сторонами согласованы, контракт подписан. Официально о трансфере объявят на следующей неделе.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона-2023/2024. Форвард не назвал новую команду, но президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход игрока в «Реал».

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок. В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе, однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.