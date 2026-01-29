Он стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим больше 11 голов на общем или групповом этапе турнира

Фото: © Richard Sellers / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов, превзойдя легендарного португальца Криштиану Роналду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

27-летний форвард оформил дубль в матче 8-го тура общего этапа ЛЧ с "Бенфикой" (2:4). Это его 12-й и 13-й мячи в текущем розыгрыше.

Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим больше 11 голов на общем или групповом этапе турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду, забившего 11 мячей в рамках групповой стадии сезона-2015/16. Всего в той кампании португалец нанёс 16 точных ударов и помог "королевскому клубу" завоевать трофей.

При этом Мбаппе для достижения нового рекорда потребовалось провести 7 игр, а Роналду забил 11 раз в шести играх (тогда было всего шесть туров).

Кроме того, Мбаппе стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. У француза 13 забитых мячей в семи матчах.

На втором месте форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн, у которого восемь голов за восемь туров турнира. На третьей строчке расположился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - у норвежца семь забитых мячей в восьми матчах.

Лучшими ассистентами стали полузащитник "Баварии" Майкл Олисе и вингер "Реала" Винисиус Жуниор, отдавшие по 6 голевых передач.