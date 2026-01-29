Мбаппе побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Футбол
87

Он стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим больше 11 голов на общем или групповом этапе турнира

Фото: © Richard Sellers / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов, превзойдя легендарного португальца Криштиану Роналду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

27-летний форвард оформил дубль в матче 8-го тура общего этапа ЛЧ с "Бенфикой" (2:4). Это его 12-й и 13-й мячи в текущем розыгрыше.

Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим больше 11 голов на общем или групповом этапе турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду, забившего 11 мячей в рамках групповой стадии сезона-2015/16. Всего в той кампании португалец нанёс 16 точных ударов и помог "королевскому клубу" завоевать трофей.

При этом Мбаппе для достижения нового рекорда потребовалось провести 7 игр, а Роналду забил 11 раз в шести играх (тогда было всего шесть туров).

Кроме того, Мбаппе стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. У француза 13 забитых мячей в семи матчах.

На втором месте форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн, у которого восемь голов за восемь туров турнира. На третьей строчке расположился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - у норвежца семь забитых мячей в восьми матчах.

Лучшими ассистентами стали полузащитник "Баварии" Майкл Олисе и вингер "Реала" Винисиус Жуниор, отдавшие по 6 голевых передач.

#рекорд #Лига чемпионов #Мбаппе

Популярное

Все
Финансовая дисциплина и медицина доверия
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Болельщиков станет больше
Экспонат из Книги Гиннесса
Искусство, которое лечит
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Подписали меморандум о сотрудничестве
Будет построена объездная дорога
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Без отрыва от производства
Расширяя образовательные горизонты
За словом следует дело
У защитников природы всегда много дел
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Буханка хлеба по 70 тенге
Учет животных: выявлены расхождения
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

«Кайрат» забил два гола «Арсеналу» в Лиге чемпионов
Болельщиков станет больше
«Кайрат» отправился в Англию на Лигу чемпионов
Чемпион АПЛ в составе «Челси» будет играть за «Кайсар»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]