МЧС РК получит 11 новых воздушных судов - правительство

В Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы внесены поправки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе текущего года, в ходе совещания по вопросам сейсмической безопасности, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по укреплению материально-технической базы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках исполнения поручений президента внесены поправки в Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы, касающиеся приобретения современной авиационной техники.

Для оснащения материально-технической базы МЧС путем использования механизма финансового лизинга планируется приобретение 11 воздушных судов.

Необходимая сумма в размере 24,8 млрд тенге будет выделена поэтапно из республиканского бюджета до 2027 года. Данный вопрос уже получил концептуальную поддержку на заседании Республиканской бюджетной комиссии.

Укрепление материально-технической базы МЧС позволит расширить зоны покрытия авиационной техникой. Воздушные суда будут использованы для эвакуации людей из зон чрезвычайных ситуаций в труднодоступных районах и обеспечения более оперативного реагирования спасательных подразделений. А также в целях повышения эффективности мониторинга в паводкоопасные и пожароопасные периоды.