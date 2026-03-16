Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама

Культура и общество
Культура — это опора, объединяющая народы и современное общество вокруг общих ценностей. Именно поэтому тематическое содержание 16 марта посвящено популяризации культуры, искусства и национальных ценностей. Это позволит в полной мере прикоснуться к духовной и культурной жизни предков

Фото: Минкультуры РК

В центре программы – мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК проходит международный фестиваль «Дала мәдениетінің жаһандық бейнесі», а в Центре сближения культур организовано тематическое мероприятие «Мәдениет пен дәстүр – ұлт болмысының негізі». В Астане в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева проходит праздничное мероприятие «Мәдениет күні – мәдени мұра кеңістігі». Эти проекты обращены к истории, традициям и ценностям, которые формируют культурный код народа.

Праздничные мероприятия в этот день охватывают и регионы страны. В Актюбинской области организованы культурный проект «Жыраулар жолымен» и фестиваль «Dastur-fest», посвященные национальному искусству и традициям. В Акмолинской области зрителям представлена национально-познавательная программа «Көктем-керуені», а в Карагандинской области день объединяет историко-этнографический вечер «Наурыз тойы – мереке, салт-дәстүрім – береке», конкурс в digital-формате и фестиваль «Nauryz: Inspired by Traditions». В Мангистауской области проходят театрализованные постановки, посвященные народным обычаям и обрядам.

#Наурызнама #декада

