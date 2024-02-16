Мечтать не вредно

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Дина Устиненко

В День святого Валентина в Ботаническом саду Алматы запущен спектакль-прогулка.

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Иногда мы забываем мечтать, двигаясь на автомате по заданной траектории. Так пролетают дни, недели, месяцы склады­ваются в годы. А потом на приеме у психолога слышим, казалось бы, нелепый вопрос: а когда вы перестали мечтать? И в голове вихрем проносятся­ мысли. Вот ты школьник и мечтаешь, чтобы родители разрешили завести собаку, а еще полететь в космос. Вот поступил в институт – впереди громадье планов и ты мечтаешь о прекрасной карьере, о путешествиях. Ведешь ребенка в первый класс и, смахивая слезы, уже мечтаешь о счастливом будущем для него. Но на каком-то этапе происходит поломка, мечты притупляются, на смену им приходят четкий план, расписание, текучка.

Сегодня в Ботанический сад заходили интересные люди. Словно немного опасаясь самих себя, протягивали билет на аудиопроменад «Время мечтать» и с надеждой всматривались в живописные заснеженные аллеи.

– Аудиоспектакль – это прогулка, когда гостю ничего не мешает провести внутренний разговор с собой на важные темы, – говорит продюсер и соавтор текста аудиоспектак­ля Анна Шелепова. – «Время мечтать» проводим второй год, нынче мы обновили декорации, изменили маршрут, сами истории. Сегодня вообще особенная прогулка, в эпицент­ре – влюб­ленные! Поэтому эмоций будет еще больше, любовь окрыляет сама по себе, а в симбиозе с нашим проектом, думаю, будут чудеса.

Возрастных ограничений у спектакля «Время мечтать» почти нет, зритель должен быть не младше шести лет, поэтому классификация у него – семейный аудиопроменад. Место для проведения выбирали недолго, хотелось найти оазис покоя и красоты и чтобы любой житель мог добраться без проблем. У Ботанического сада конкурентов не нашлось, да и руководство очень положительно и оперативно отреагировало на предложение. Так родилось маленькое алматинское чудо. Еще минуту назад вы находились в суете большого города, где слышны сирены, шум, голоса. А переступив порог Ботанического сада, оказались в тишине, уюте и покое.

Вам выдают наушники, вы с интересом смотрите на людей, понимая, что они, как и вы, – и зрители, и актеры, и на ближайшее время партнеры, но пока еще непонятно в чем.

В наушниках раздается завораживающий голос, и вы следуете за ним, отдавшись его власти. Природные ландшафты, тематические квесты, интерактивы в сумме дают не просто прогулку на свежем воздухе. Посетители узнают много нового не только о Ботсаде, но и о себе, что «заботливо» от себя же и скрывают годами. Эффект можно сравнить с посещением грамотного психотерапевта, только терапию получаешь не в душном кабинете, а прогули­ваясь по красивейшему городскому саду.

Истории в науш­никах поз­воляют глубже погрузиться в свои собственные мысли и чувства и покинуть променад обнуленным и легким.

– «Время мечтать», – продолжает Анна, – это не аудиогид и не экскурсия. Это добрый семейный аудиоспектакль. Сказка, в которую вы окунетесь и будете не просто слушателями или наблюдателями, а главными героями действия. Следуя за голосом, вы по-новому откроете для себя любимый сад и начнете чуть больше верить в чудеса.

...Покидали Ботсад совсем другие люди. Вырвав из плотного графика немного времени для себя, они получили гораздо больше, чем отдых и прогулка. И может, у кого-то из них в серд­це загорелась новая, совершенно невероятная, но такая необходимая заветная мечта, которая теперь обязательно сбудется. А в честь неофи­циального праздника в конце променада гости получили подарки, сувениры-сердечки и все вместе сплели ловца снов – особый талисман для защиты от негатива и создания счастливых сновидений.

#Алматы #Ботанический сад #спектакль-прогулка

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