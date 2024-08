Мы все рождены для счастья, но ни одному из нас оно не достается даром. И ведь действительно, если смотреть объективно, у каждого из нас есть знакомый человек (друг, коллега, родственник), у которого есть ну абсолютно все по нашим средним меркам. Такие с детства ни в чем не нуждаются, у них и вещи новые, и велосипед, и ролики, и образование зарубежное, и жилье. Родители все дали, постарались. А вот спроси ты этого человека, счастлив ли, а он ответит: ты знаешь, не совсем, вот если бы... И скулы сводит от негодования – да как так-то! А послушать его дальше, действительно – вот если бы...

Мечтать надо! Мечтать – не останавливаться! А достигнув мечты, не забыть непременно поблагодарить высшие силы.

Когда-то я мечтала о ребенке. Обошла многих медицинских специалистов, диагнозов неутешительных наслушалась. Потом настала пора специалистов немедицинских, которые в один голос твердили – «Будет!»

Однажды мне сказали: «Мечтай. Настраивайся. Найдешь врача, которому поверишь, и он поможет». Как важно порой услышать такие слова! Они как путеводитель. Как свет в тоннеле, из которого ищешь выход. И сбылось. Дело случая, как обычно это и бывает. Знакомая советует врача: «Сходи обязательно, она волшебница...»

А вот здесь хочу рассказать, что в юности своей полюбила слушать песни американской рок-группы Aerosmith, а одна – Dream on – стояла на репите всю мою сознательную жизнь. Но как-то знаний английского не хватало, да и смекалки что-ли, чтобы в Интернете посмотреть перевод песни. Просто слушала ее везде – на работе, в автобусе, на отдыхе, дома клипы по телеку смотрела, но о чем поют, не задумывалась.

Нравилась песня, одним словом. И вот роддом, схватки, и песня эта в голове нон-стопом. Таки посмотрела перевод музыкального шедевра и просто обомлела: «Мечтай, мечтай, мечтай! Пока не сбудется мечта!» Очень даже хорошей песня оказалась, с глубоким смыслом.

Роды прошли успешно. Дочь. Четыре килограмма счастья. И с каждым годом счастье растет и радует. И уже она мне напоминает о том, что мечты сбываются на самом деле, главное – не предавать себя и своих желаний. А действовать и верить, и однажды, вопреки всем прогнозам, мечта сбудется.

А не так давно узнала, что солист моей любимой музыкальной группы Стивен Тайлер получил травму и, к сожалению, восстановление голоса невозможно. В связи с этим группа отменила все запланированные гастроли⁄концерты. Что говорить, грусть на сердце. Ведь целая эпоха! Песня Dream on, к слову, в 1973 году написана была!

Прочитав комментарии к посту на странице группы в «Инстаграм», поразилась тому, сколько поклонников выражали свои слова благодарности и поддержки, сколько судеб поменялось от знакомства с композициями этой группы.

Добавлю, что солисту коллектива в марте 2024-го исполнилось 76 лет! Все концерты – только живые! За спиной – миллионы аккордов и октав. Взлетов и падений. Знаменитые композиции: Angel, Pink, Crazy, Amazing, Walk this way. А песню I don’t want to miss a thing – саундтрек к фильму «Армагеддон» – наверняка слышала даже нынешняя молодежь.

И теперь она, миллионная, вдохновленная армия поклонников всех возрастов и национальностей, ждет и жаждет встречи! Наверняка когда-то, очень давно о такой преданной армии мечтал и сам Стивен Тайлер, и его команда. И, я уверена, эти люди прошли путь через тернии к звездам, повинуясь простой истине: «Мечтай! Пока не сбудется мечта...»