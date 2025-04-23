Это произошло несколько лет назад, когда на отдыхе в одном из санаториев Жамбылской области отдыхающая выбросила в протекающую по территории профилактория горную речку Меркенку пластиковую бутылку из-под газировки. Опущу подробности пос­ледовавшей моей реакции, она не делает мне чести и не свидетельствует о моей интеллигентности... Но тогда я поняла, что больше не буду покупать продукты в пластиковой таре НИКОГДА! В сегодняшнем пластиковом мире, а Казахстан в этом смысле, к сожалению, в передовиках, очень сложно найти не пластиковую упаковку. Потому на наших улицах, в наших водоемах и в нашем организме (да, пластик расщепляется и оседает прямо на внутренних органах человека) пластика так много, что возникает вопрос: почему мы до сих пор так легкомысленно к нему относимся? При этом только за последние несколько лет отмечается новый экологический вызов – распространение микропластика, при рассыпании которого мелкие фрагменты попадают в организм человека через пищу и воду, а различные вредные вещества, такие как кадмий, свинец, формальдегиды и фенол, накапливаясь в организме, могут вызывать заболевания, вплоть до онкологических.

Алматинский эколог Евгений Мухамеджанов, реализующий проек­ты по «депластикизации» нашей страны, считает, что пластиковая упаковка не должна быть бесплатной или дешевой. Например, пакеты в супермаркетах должны, по его мнению, стоить не меньше 100 тенге, против сегодняшних 10 тенге. Только так можно смотивировать тех, кто руководствуется неэкологическими мотивами, перестать бездумно потреблять пластик – хотя бы из экономии своих денег.

Сейчас многие ругают советское время. Но я помню, как мы сдавали стеклянные бутылки, как колбасу заворачивали их в бумагу, а пакеты были самым настоящим дефицитом. Свободно можно было найти лишь целлофановые обложки для школьных тетрадей. Может быть, пора перенять из того времени хороший опыт?

Недавно сенатор Ольга Булавкина сделала депутатский запрос. По ее данным, ежегодно в стране образуется около 90 тыс. тонн полиэтилентерефталата (термопластик, наиболее распространенный представитель класса полиэфиров)! Мы все должны понимать, что при производстве различных видов пластика могут использоваться до 4 тысяч химичес­ких веществ, из которых около 600 (!) являются опасными. Сенатор привела пример Франции, где еще в 2021 году вступил в силу запрет на производство и продажу пластмассовых стаканчиков, крышек, одноразовых контейнеров, трубочек, стержней для воздушных шаров и другое. Также Ольга Булавкина считает необходимым рассмотреть вопрос развития циркулярной экономики, где пластик становится ресурсом, а не мусором, что, в свою очередь, позволит минимизировать отходы, интегрировать переработку в систему ЖКХ, обозначить стимулы для населения через депозитную систему возврата денег за сдачу пластика, а это уже дает возможность создавать новые рабочие места.

Многие страны уже отказались от производства и использования пластика. Среди них те, что принято называть развитыми, – Канада, Германия, Норвегия. Есть и латинские страны – Чили, Перу. Есть и африканские – Руанда и Кения. А мы?.. Почему мы так неэкологично относимся к себе и к будущим поколениям? Почему мы не задумываемся о последствиях, не думаем о своем здоровье?

Мы много говорим о том, что должны оставить потомкам процветающую, а значит экологически чистую страну. И пока не стали плас­тиковыми людьми окончательно, давайте уже сейчас, в эту минуту, прекратим его множить.