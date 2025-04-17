В Астане проходит II Центрально-Азиатский медиафорум
Впервые Центрально-Азиатский медиафорум прошел в казахстанской столице в 2022 году. Он был задуман как площадка, нацеленная не только на расширение возможностей для профессионального диалога представителей медиасообщества, но и как важный инструмент укрепления многопланового сотрудничества стран региона. При этом география участников мероприятия сегодня не ограничивается одной только Центральной Азией.
Форум в Астане собрал нынче более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.