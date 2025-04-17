Впервые Центрально-Азиатский медиафорум прошел в казах­станской столице в 2022 году. Он был задуман как площадка, нацеленная не только на расширение возможнос­тей для профессионального диалога представителей медиасообщества, но и как важный инструмент укрепления многопланового сотрудничества стран региона. При этом география участников мероприятия сегодня не ограничивается одной только Цент­ральной Азией.

Форум в Астане собрал нынче более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.

Тема форума этого года: «Центральная Азия в эпоху глобальных перемен: медиа как инструмент стратегичес­кого развития». На пленарных и панельных сессиях мероприятия участникам было предложено обсудить новые точки сотрудничества между странами в медиасфере, роль глобальных медиа, вызовы и возможности, которые дает цифровая трансформация, развитие технологий искусственного интеллекта и многие другие вопросы.

Укрепляя информационное сотрудничество

Непосредственно перед началом форума состоялась рабочая встреча министров информации стран Центральной Азии, на которой представители профильных ведомств, а также руководители ключевых медиаструктур региона обсудили различные аспекты сотрудничества в информационной сфере.

Пленарная сессия меро­приятия в определенном плане стала продолжением этого диалога. Ее тема была обозначена как «Медиа Центральной Азии: новые точки роста и сотрудничества». Своим видением дальнейшего взаимодействия поделились министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, заместитель минист­ра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев, заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Таджикистана Ализодэ Сухроб.

– Наш форум стал по-нас­тоящему уникальной площадкой, на которой мы можем не только откровенно обсудить текущую повестку дня, но и выработать общие подходы совместной информационной работы в регионе. Одна из главных задач форума – проанализировать текущую ситуацию на нашем общем медиапространстве, обсудить и выработать совместные действия по дальнейшему укреп­лению информационного сотрудничества в Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион рассматривается в нас­тоящее время не только как надежный мост и транзитный хаб между Европой и Азией, но и как новая качественная точка роста с огромным инвестиционным, торгово-экономическим, туристическим и культурно-гуманитарным потенциалом, – подчеркнула Аида Балаева, открывая форум.

Она отметила, что на уровне лидеров Центральной Азии неоднократно поднимался вопрос активизации сотрудничества и в информационной сфере. В частности, в прошлом году на Консультативной встрече глав государств ЦА в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев предложил поручить правительствам стран начать работу по созданию совместных медиапродуктов. Казахстан также поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки телепроектов, информирующих о потенциале региона, а также цикла образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов.

В настоящее время, напомнила глава МКИ РК, страны Центральной Азии рассмат­­ривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе.

Важным вектором совместной работы стран региона является популяризация богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. В этом направлении уже проводится большая работа, и, как отметила Аида Балаева, необходимо наращивать сотрудничество – создавать новые совместные медиапроекты, посвященные общим историческим личнос­тям, культурному наследию, туристическим возможностям и достижениям.

– Центральноазиатский регион формирует весомый общий рынок, который представляет интерес для крупных международных медиаресурсов и интернет-платформ. Казахстан активно ведет работу по налаживанию контактов с международными ресурсами. Так, в августе прошлого года нами подписано соглашение об открытии представительства Euronews по Центральной Азии в Астане, – продолжила министр. – Хочу отметить, что мы намерены со всеми странами Центральной Азии проводить работу по привлечению международных партнеров по созданию совместных медийных проектов, направленных на демонстрацию нашего общего исторического и культурного наследия, торгового-экономического и туристического потенциала.

Отдельно глава МКИ РК остановилась на вопросах совершенствования законодательства, затрагивающего связанные с медиасферой вопросы. Она отметила, что здесь у Казахстана наработан большой опыт, которым наша страна готова делиться с партнерами.

– С учетом стремительного развития новых технологий возникла необходимость совершенствования законодательства, которое бы учитывало все новые веяния и тенденции, – подчеркнула Аида Балаева.

Так, например, в 2023 году в нашей стране принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Принципиально обновлен Закон «О масс-медиа». В 2018-м принят и продолжает совершенствоваться Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Обратила внимание министр также на важность совместной работы по противодействию дезинформации. Здесь у Казахстана тоже есть хороший опыт – это проект stopfake.kz, который успешно действует с 2020 года.

– Казахстан также добился значительного прорыва в области развития креативной индустрии, – отметила министр. – Казахстанские сериалы и фильмы демонстрируют высокие показатели на телевидении и стриминговых платформах, экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии. Так, Казахстан поднялся на 65-е место в рейтинге Global Innovation Index по направлению «Креативные товары и услуги». Отечественная фаб­рика эксклюзивного видеоконтента Salem entertainment является крупнейшей в регионе медиакомпанией по производству и дистрибуции контента в социальных сетях и на видеохостингах.

Выступая на форуме, Аида Балаева отметила важность создания условий и поддерж­ки проектов взаимного обмена опытом и повышения квалификации работников СМИ и пресс-служб. Она также предложила обсудить ряд масштабных проектов в медиасфере, которые могут еще больше раскрыть потенциал межгосударственного сотрудничества.

Среди этих проектов – соз­дание Академии журналис­тики Центральной Азии; Центральноазиатского креативного хаба; учреждение Цент­ральноазиатской премии в области журналистики; запуск телепроекта «Наши люди», героями которого станут наиболее достойные представители стран региона, способные выступать примером для молодежи; увеличение объема производимого совместного контента, направленного на популяризацию туризма и инвестиций.

Также министр озвучила идею организации телемоста на Наурыз, который позволит объединиться странам ЦА в дни этого общего для всех праздника. Кроме того, Аида Балаева предложила рассмот­реть возможность выставить на самой популярной выставке телепродукции MIPCOM (осенью этого года) единую площадку под брендом Central Asia.

– Уверена, что у наших стран есть большой потенциал для дальнейшего роста и развития. Наши народы будут все больше узнавать позитивной информации друг о друге, – подчеркнула министр.

Формировать независимую повестку

Директор узбекского Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев обратил внимание, что развитие цифровых технологий в современном мире привело к беспрецедентному усилению влияния СМИ на формирование общественного мнения и сознания. И особенно это актуально для Центральной Азии, 60% населения которой составляет молодежь.

Асаджон Ходжаев констатировал, что сотрудничество в информационной сфере в регионе сейчас развивается хорошими темпами. Проводятся пресс-туры, встречи специалистов информационной сферы в различных

форматах, в том числе на двусторонней основе. В частности, как сообщил спикер, в этом году планируется провести первый узбекско-казахский медиафорум.

– Страны ЦА представляют собой уникальное культурно-цивилизационное пространство. Нас объединяет не только географическая близость, но и общая история, культура, традиции, духовные ценности. Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, нам следует уделять больше внимания развитию у населения чувства сопричастности, сплоченности, осознания общей ответственности за будущее региона. Полагаем, что скорейший запуск международной медиаплатформы истории и культуры ЦА «Одно прошлое и общее будущее» станет важным практическим шагом в данном направлении, – отметил директор Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

Он подчеркнул, что странам ЦА необходимо продолжать совместно работать над проектами, призванными сплачивать братские народы, развивать и углублять взаи­модействие. В частности, Асаджон Ходжаев обратил внимание на важность институционализации сотрудничества в сфере информации, предложив на регулярной основе проводить встречи глав профильных ведомств.

Так же как и глава МКИ РК, представитель Узбекистана обратил внимание на важность совместной работы по противодействию дезинформации, отметил большое значение качественного информационного сопровождения сотрудничества как через традиционные СМИ, так и через социальные сети.

Кроме того, он отметил актуальность вопроса обмена опытом и передовой практикой в процессе повышения квалификации пресс-секретарей госорганов. Асаджон Ходжаев предложил наладить системную совместную работу по организации соответствующих обучающих курсов, которые внесут существенный вклад в противодействие распространению деструктивного контента.

– Мы обсуждали принятый в Казахстане закон об онлайн-платформах. Думаю, наработанный опыт в данной сфере будет интересен всем странам региона. Интернет, соцсети, к сожалению, в пос­леднее время стали местом распространения деструктивного, противоправного контента, и мы считаем, что Казах­стан продвинулся вперед в решении соответствую­щих проб­лем, – отметил Асаджон Ходжаев.

Также спикер поднял воп­рос налаживания практики присутствия национальных каналов в сетке вещания всех государств региона. Это, по его мнению, позволит расширить горизонты культурно-гуманитарных связей, открыть новые каналы диалога общества и народов.

– В Узбекистане в перечень зарубежных каналов, транслируемых на территории страны, был включен ряд телеканалов Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Турции. Мы поддерживаем предложение Казахстана, чтобы канал «Жибек Жолы» – Silk Way выполнял функции нашего общего информационного канала. Готовы активно участвовать в этой работе, – сказал представитель Узбекистана.

Критическая важность медиаграмотности

Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов акцентировал внимание на важности сотрудничества в информационной сфере как важном факторе не только развития непосредственно медиасферы, но и межстранового взаимодействия. Так, по его словам, «медиадипломатия» может способствовать укреплению солидарности и взаимопонимания, углуб­лению культурных связей и коммуникации.

– Центрально-Азиатский медиафорум в Астане – один из действенных инструментов, направленных на развитие медиасотрудничества в регионе. Потому что он предоставляет важную площадку для обмена опытом и информацией, для встреч представителей масс-медиа, развития профессиональной журналистики. Такие инициативы способствуют углублению наших межгосударственных отношений не только в формате Центральной Азии, но и в более широком контексте, – отметил спикер.

Он подчеркнул, что создание интегрированного регио­нального информационного пространства, основанного на взаимном доверии, общих ценностях и информационных интересах, является перво­очередной задачей. Такая интеграция не только укрепит информационную безопас­ность, но и будет способствовать культурному диалогу, формируя более заметное и сплоченное присутствие региона в глобальном информационном пространстве.

Отдельно Ахмед Исмайлов отметил важность инвестиций в повышение профессионализма представителей медиасферы, реализации инициатив, направленных на повышение медиаграмотности.

Он также сообщил, что в 2025 году Азербайджан отмечает 15-летие национальной прессы, и пригласил коллег принять участие в III Глобальном медиафоруме, который пройдет в азербайджанском городе Шуша в июле.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев отметил, что одним из актуальнейших вызовов в развитии единого информационного пространства стран Центральной Азии сегодня являются угрозы в сфере информационной безопасности.

– B условиях стремительного развития технологий, особенно искусственного интеллекта, мы наблюдаем как положительные, так и негативные тенденции. С одной стороны, ИИ предоставляет широкие возможности, но с другой – все чаще фиксируются случаи злоупотребления технологиями. Одним из самых тревожных явлений стали дипфейки, фальсифицированные видео- и аудио­материалы, созданные при помощи нейросетей, которые практически невозможно отличить от реальности. Такие технологии могут быть использованы для дезинформации, манипуляций общественным мнением, киберпреступлений, дискредитации общественных деятелей и госструктур. Особенно уязвимыми оказываются пользователи с низким уровнем медиаграмотности и недостаточно развитым критическим мышлением, – подчеркнул спикер.

Марат Тагаев отметил, что сегодня как никогда важно противостоять в борьбе с дез­информацией, искажением фактов и навязыванием чуждых нашим обществам ценностей, и совместная работа в этом направлении становится неотъемлемой частью в обеспечении безопасной информационной среды в целях сохранения мира и стабильности в наших государствах.