Медиа как инструмент стратегического развития

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Юлия Магер, Юлия Полонская

В Астане проходит II Центрально-Азиатский медиафорум

фото Игоря Бургандинова

Впервые Центрально-Азиатский медиафорум прошел в казах­станской столице в 2022 году. Он был задуман как площадка, нацеленная не только на расширение возможнос­тей для профессионального диалога представителей медиасообщества, но и как важный инструмент укрепления многопланового сотрудничества стран региона. При этом география участников мероприятия сегодня не ограничивается одной только Цент­ральной Азией.

Форум в Астане собрал нынче более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.

Тема форума этого года: «Центральная Азия в эпоху глобальных перемен: медиа как инструмент стратегичес­кого развития». На пленарных и панельных сессиях мероприятия участникам было предложено обсудить новые точки сотрудничества между странами в медиасфере, роль глобальных медиа, вызовы и возможности, которые дает цифровая трансформация, развитие технологий искусственного интеллекта и многие другие вопросы.

Укрепляя информационное сотрудничество

Непосредственно перед началом форума состоялась рабочая встреча министров информации стран Центральной Азии, на которой представители профильных ведомств, а также руководители ключевых медиаструктур региона обсудили различные аспекты сотрудничества в информационной сфере.

Пленарная сессия меро­приятия в определенном плане стала продолжением этого диалога. Ее тема была обозначена как «Медиа Центральной Азии: новые точки роста и сотрудничества». Своим видением дальнейшего взаимодействия поделились министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, заместитель минист­ра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев, заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Таджикистана Ализодэ Сухроб.

– Наш форум стал по-нас­тоящему уникальной площадкой, на которой мы можем не только откровенно обсудить текущую повестку дня, но и выработать общие подходы совместной информационной работы в регионе. Одна из главных задач форума – проанализировать текущую ситуацию на нашем общем медиапространстве, обсудить и выработать совместные действия по дальнейшему укреп­лению информационного сотрудничества в Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион рассматривается в нас­тоящее время не только как надежный мост и транзитный хаб между Европой и Азией, но и как новая качественная точка роста с огромным инвестиционным, торгово-экономическим, туристическим и культурно-гуманитарным потенциалом, – подчеркнула Аида Балаева, открывая форум.

Она отметила, что на уровне лидеров Центральной Азии неоднократно поднимался вопрос активизации сотрудничества и в информационной сфере. В частности, в прошлом году на Консультативной встрече глав государств ЦА в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев предложил поручить правительствам стран начать работу по созданию совместных медиапродуктов. Казахстан также поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки телепроектов, информирующих о потенциале региона, а также цикла образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов.

В настоящее время, напомнила глава МКИ РК, страны Центральной Азии рассмат­­ривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе.

Важным вектором совместной работы стран региона является популяризация богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. В этом направлении уже проводится большая работа, и, как отметила Аида Балаева, необходимо наращивать сотрудничество – создавать новые совместные медиапроекты, посвященные общим историческим личнос­тям, культурному наследию, туристическим возможностям и достижениям.

– Центральноазиатский регион формирует весомый общий рынок, который представляет интерес для крупных международных медиаресурсов и интернет-платформ. Казахстан активно ведет работу по налаживанию контактов с международными ресурсами. Так, в августе прошлого года нами подписано соглашение об открытии представительства Euronews по Центральной Азии в Астане, – продолжила министр. – Хочу отметить, что мы намерены со всеми странами Центральной Азии проводить работу по привлечению международных партнеров по созданию совместных медийных проектов, направленных на демонстрацию нашего общего исторического и культурного наследия, торгового-экономического и туристического потенциала.

Отдельно глава МКИ РК остановилась на вопросах совершенствования законодательства, затрагивающего связанные с медиасферой вопросы. Она отметила, что здесь у Казахстана наработан большой опыт, которым наша страна готова делиться с партнерами.

– С учетом стремительного развития новых технологий возникла необходимость совершенствования законодательства, которое бы учитывало все новые веяния и тенденции, – подчеркнула Аида Балаева.

Так, например, в 2023 году в нашей стране принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Принципиально обновлен Закон «О масс-медиа». В 2018-м принят и продолжает совершенствоваться Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Обратила внимание министр также на важность совместной работы по противодействию дезинформации. Здесь у Казахстана тоже есть хороший опыт – это проект stopfake.kz, который успешно действует с 2020 года.

– Казахстан также добился значительного прорыва в области развития креативной индустрии, – отметила министр. – Казахстанские сериалы и фильмы демонстрируют высокие показатели на телевидении и стриминговых платформах, экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии. Так, Казахстан поднялся на 65-е место в рейтинге Global Innovation Index по направлению «Креативные товары и услуги». Отечественная фаб­рика эксклюзивного видеоконтента Salem entertainment является крупнейшей в регионе медиакомпанией по производству и дистрибуции контента в социальных сетях и на видеохостингах.

Выступая на форуме, Аида Балаева отметила важность создания условий и поддерж­ки проектов взаимного обмена опытом и повышения квалификации работников СМИ и пресс-служб. Она также предложила обсудить ряд масштабных проектов в медиасфере, которые могут еще больше раскрыть потенциал межгосударственного сотрудничества.

Среди этих проектов – соз­дание Академии журналис­тики Центральной Азии; Центральноазиатского креативного хаба; учреждение Цент­ральноазиатской премии в области журналистики; запуск телепроекта «Наши люди», героями которого станут наиболее достойные представители стран региона, способные выступать примером для молодежи; увеличение объема производимого совместного контента, направленного на популяризацию туризма и инвестиций.

Также министр озвучила идею организации телемоста на Наурыз, который позволит объединиться странам ЦА в дни этого общего для всех праздника. Кроме того, Аида Балаева предложила рассмот­реть возможность выставить на самой популярной выставке телепродукции MIPCOM (осенью этого года) единую площадку под брендом Central Asia.

– Уверена, что у наших стран есть большой потенциал для дальнейшего роста и развития. Наши народы будут все больше узнавать позитивной информации друг о друге, – подчеркнула министр.

Формировать независимую повестку

Директор узбекского Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев обратил внимание, что развитие цифровых технологий в современном мире привело к беспрецедентному усилению влияния СМИ на формирование общественного мнения и сознания. И особенно это актуально для Центральной Азии, 60% населения которой составляет молодежь.

Асаджон Ходжаев констатировал, что сотрудничество в информационной сфере в регионе сейчас развивается хорошими темпами. Проводятся пресс-туры, встречи специалистов информационной сферы в различных
форматах, в том числе на двусторонней основе. В частности, как сообщил спикер, в этом году планируется провести первый узбекско-казахский медиафорум.

– Страны ЦА представляют собой уникальное культурно-цивилизационное пространство. Нас объединяет не только географическая близость, но и общая история, культура, традиции, духовные ценности. Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, нам следует уделять больше внимания развитию у населения чувства сопричастности, сплоченности, осознания общей ответственности за будущее региона. Полагаем, что скорейший запуск международной медиаплатформы истории и культуры ЦА «Одно прошлое и общее будущее» станет важным практическим шагом в данном направлении, – отметил директор Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

Он подчеркнул, что странам ЦА необходимо продолжать совместно работать над проектами, призванными сплачивать братские народы, развивать и углублять взаи­модействие. В частности, Асаджон Ходжаев обратил внимание на важность институционализации сотрудничества в сфере информации, предложив на регулярной основе проводить встречи глав профильных ведомств.

Так же как и глава МКИ РК, представитель Узбекистана обратил внимание на важность совместной работы по противодействию дезинформации, отметил большое значение качественного информационного сопровождения сотрудничества как через традиционные СМИ, так и через социальные сети.

Кроме того, он отметил актуальность вопроса обмена опытом и передовой практикой в процессе повышения квалификации пресс-секретарей госорганов. Асаджон Ходжаев предложил наладить системную совместную работу по организации соответствующих обучающих курсов, которые внесут существенный вклад в противодействие распространению деструктивного контента.

– Мы обсуждали принятый в Казахстане закон об онлайн-платформах. Думаю, наработанный опыт в данной сфере будет интересен всем странам региона. Интернет, соцсети, к сожалению, в пос­леднее время стали местом распространения деструктивного, противоправного контента, и мы считаем, что Казах­стан продвинулся вперед в решении соответствую­щих проб­лем, – отметил Асаджон Ходжаев.

Также спикер поднял воп­рос налаживания практики присутствия национальных каналов в сетке вещания всех государств региона. Это, по его мнению, позволит расширить горизонты культурно-гуманитарных связей, открыть новые каналы диалога общества и народов.

– В Узбекистане в перечень зарубежных каналов, транслируемых на территории страны, был включен ряд телеканалов Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Турции. Мы поддерживаем предложение Казахстана, чтобы канал «Жибек Жолы» – Silk Way выполнял функции нашего общего информационного канала. Готовы активно участвовать в этой работе, – сказал представитель Узбекистана.

Критическая важность медиаграмотности

Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов акцентировал внимание на важности сотрудничества в информационной сфере как важном факторе не только развития непосредственно медиасферы, но и межстранового взаимодействия. Так, по его словам, «медиадипломатия» может способствовать укреплению солидарности и взаимопонимания, углуб­лению культурных связей и коммуникации.

– Центрально-Азиатский медиафорум в Астане – один из действенных инструментов, направленных на развитие медиасотрудничества в регионе. Потому что он предоставляет важную площадку для обмена опытом и информацией, для встреч представителей масс-медиа, развития профессиональной журналистики. Такие инициативы способствуют углублению наших межгосударственных отношений не только в формате Центральной Азии, но и в более широком контексте, – отметил спикер.

Он подчеркнул, что создание интегрированного регио­нального информационного пространства, основанного на взаимном доверии, общих ценностях и информационных интересах, является перво­очередной задачей. Такая интеграция не только укрепит информационную безопас­ность, но и будет способствовать культурному диалогу, формируя более заметное и сплоченное присутствие региона в глобальном информационном пространстве.

Отдельно Ахмед Исмайлов отметил важность инвестиций в повышение профессионализма представителей медиасферы, реализации инициатив, направленных на повышение медиаграмотности.

Он также сообщил, что в 2025 году Азербайджан отмечает 15-летие национальной прессы, и пригласил коллег принять участие в III Глобальном медиафоруме, который пройдет в азербайджанском городе Шуша в июле.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев отметил, что одним из актуальнейших вызовов в развитии единого информационного пространства стран Центральной Азии сегодня являются угрозы в сфере информационной безопасности.

– B условиях стремительного развития технологий, особенно искусственного интеллекта, мы наблюдаем как положительные, так и негативные тенденции. С одной стороны, ИИ предоставляет широкие возможности, но с другой – все чаще фиксируются случаи злоупотребления технологиями. Одним из самых тревожных явлений стали дипфейки, фальсифицированные видео- и аудио­материалы, созданные при помощи нейросетей, которые практически невозможно отличить от реальности. Такие технологии могут быть использованы для дезинформации, манипуляций общественным мнением, киберпреступлений, дискредитации общественных деятелей и госструктур. Особенно уязвимыми оказываются пользователи с низким уровнем медиаграмотности и недостаточно развитым критическим мышлением, – подчеркнул спикер.

Марат Тагаев отметил, что сегодня как никогда важно противостоять в борьбе с дез­информацией, искажением фактов и навязыванием чуждых нашим обществам ценностей, и совместная работа в этом направлении становится неотъемлемой частью в обеспечении безопасной информационной среды в целях сохранения мира и стабильности в наших государствах.

– На сегодняшний день Цент­ральная Азия стоит перед вызовами, требующими совместных решений и стратегического подхода к медиа. Развитие единого информационного пространства и укреп­ление регионального сотрудничества в медиасфере помогут нашим странам справиться с глобальными вызовами, повысить устойчивость общества и способствовать развитию демократических институтов. Медиа могут стать не только средством коммуникации, но и инструментом стратегического роста. В этой связи крайне важным направлением становится повышение цифровой и медиаграмотности населения. Необходимо обучать граждан навыкам анализа и критического осмысления информации, распознаванию фейков и методов интернет-мошенничества. Только так можно минимизировать риски подверженности деструктивному контенту и обеспечить устойчивость коммуникационной среды, – подчеркнул вице-министр.

Он также акцентировал, что развитие единого информационного пространства невозможно без создания совместных механизмов кибербезопасности, обмена опытом в сфере регулирования цифровых угроз, укрепления сотрудничества в области образования и просвещения.

– B условиях формирования единого информационного пространства стран Центральной Азии необходимо развивать культуру информационного взаимодействия, в которой обе стороны – как потребители, так и производители контента – придерживаются единых принципов: достоверность, этичность и ответственность, – добавил он.

Заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Таджикистана Ализодэ Сухроб в своем выступлении также затронул вопросы информационной безопасности.

– В условиях нарастания современных угроз и вызовов, гео­политических изменений и нестабильности в мире роль средств массовой информации заметно возросла. Информационная безопасность на пространстве Центральной Азии зависит от творческого и технического потенциала телевизионных и радиовещательных компаний, других медиаорганизаций. В таких условиях СМИ стран Центральной Азии необходимы новые пути взаимодействия, интеграции и партнерства, основанного на взаимном доверии, – подчеркнул спикер.

Прежде всего, по его мнению, СМИ должны способствовать развитию межкультурного диалога. Ализодэ Сухроб отметил, что Таджикистан со своей стороны вносит достойный вклад в развитие идей и принципов диалога между представителями различных культур, в продвижение принципов мира, единства и согласия.

Как подчеркнул представитель Таджикистана, в выстраи­вании взаимодействия примером для медиаорганизаций стран Центральной Азии должно служить сотрудничество между лидерами наших стран, основанное на прочной дружбе, взаимопонимании, взаимном уважении и доверии, а также в целом конструктивное и эффективное сотрудничество между нашими странами и братскими народами.

– В условиях стремительно меняющегося информационного пространства расширение сотрудничества между нашими ведомствами в сфере радио и телевидения должно приобрести особую актуальность. Наше взаимодействие должно позволять оперативно реагировать на вызовы современности, обеспечивать информационную безо­пасность. Одним из ключевых направлений является координация усилий при освещении общественно значимых тем, – отметил Ализодэ Сухроб.

Встречи на полях мероприятия

В рамках медиафорума министр культуры и информации РК Аида Балаева провела ряд двусторонних встреч с представителями учреждений медиасферы и профильных ведомств стран Центральной Азии.

В беседе с директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Админист­рации Президента Республики Узбекистан Асаджоном Ходжаевым Аида Балаева подчеркнула, что Казахстан последовательно выступает за укрепление единого информационного пространства Центрально-Азиатского регио­на. В целях расширения сотрудничества и практического взаимодействия стороны подписали совместный протокол, отражающий стремление к углублению партнерства в информационной сфере.

В ходе переговоров с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмайловым стороны отметили значимую роль культуры, образования и медиа в сближении народов и формировании общего информационного пространства. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения паритетного вещания. В настоящее время Министерство культуры и информации Казахстана рассматривает возможность регистрации азербайджанского телеканала CBC TV на территории нашей страны.

Также состоялась встреча с представителем CNN по Центральной Азии и Африке Сайедом Имраном Ахмадом. Стороны обсудили планы и перспективы расширения двустороннего сотрудничества, направленного на развитие медиа и телевизионной журналистики.

Перекресток культур и цивилизаций

Продолжился форум пленарной сессией «Глобальные медиа: формирование информационного ландшафта будущего», спикерами которой стали руководители крупнейших международных медиа.

Тон диалогу о будущем журналистики задал генеральный секретарь Совещания по взаимо­действию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай. В первую очередь он обозначил главные векторы развития Центрально-Азиатского региона.

– Центральная Азия живет переменами уже три столетия, за это время регион пережил масштабные политические, экономические и социальные трансформации. С обретением независимости перед странами региона встал поистине исторический вызов – построить не только новые национальные государства, но и заложить основы регионального взаимодействия на принципах доверия и взаимной поддержки. Именно в этот период зародилась идея коллективной безопасности как ключевого условия для устойчивого развития государств ЦА, – сделал экскурс в историю Кайрат Сарыбай.

Спикер отметил, что Казахстан в тот момент выступил инициатором создания СВМДА, в основе концепции которого лежит формула: диалог вместо конфронтации, сот­рудничество вместо изоляции.

– Центральная Азия не просто участвовала в становлении нашего форума – наш регион заложил его основу, – акцентировал Кайрат Сарыбай. – Сегодня СВМДА объединяет 28 государств-членов, представляющих все много­образие Азии – языковое, культурное, религиозное, политическое. Нас объединяет стремление к диалогу, безо­пасности и совместному развитию на основе суверенного равенства и инклюзивности через механизм консенсуса.

ЦА играет ключевую роль в формировании общей региональной безопасности, не только формируя повестку дня, но и предлагая различные форма­ты сотрудничества, которые становятся образцом для других регионов. К примеру, это формат «ЦА+», отражающий растущую субъектность региона в международной политике.

Спикер отметил особую значимость культурной составляющей регионального диалога, подчеркнув, что Азия – уникальный континент, состоящий из множества субрегионов, каждый из которых обладает собственной идентичностью.

– Центральная Азия занимает среди них особое место, выступая не только географическим, но и цивилизационно-культурным перекрестком. Именно культура является тем фундаментальным связующим звеном, которое объединяет народы Центральной Азии, формируя прочное ощущение общности и идентичности. Веками на этой земле переплетались языки, традиции, религии и философии, создав уникальную и многообразную цивилизацию, способную служить мощным катализатором дальнейшего развития и интеграции региона. И СВМДА опирается на этот культурно-цивилизационный фундамент, – отметил Кайрат Сарыбай.

Спикер назвал еще несколько приоритетных направлений сегодняшней повестки региона, развитие которого невозможно без скоординированных усилий по борьбе с экологическими вызовами, радикализацией, экстремизмом и терроризмом. Центральная Азия вносит значительный вклад в продвижение упреждающего подхода, расширение межгосударственного сотрудничества и обмен лучшими практиками в этих направлениях.

– Эффективное продвижение данных инициатив невозможно без четко выстроенной информационной повестки. Мы делаем эту повестку ближе и понятней широкой аудитории, – заключил спикер.

Завоевать и удержать доверие

По мнению генерального директора Euronews Клауса Струнца, принципы нейтрального диалога, в том числе в информационном обмене, сегодня становится выдерживать все сложнее. Поэтому цивилизационный подход к паритетному сотрудничеству становится ключевой целью для всего информационного сообщества.

– Говоря о сегодняшнем состоянии журналистики, хочу отметить, что очень сложно придерживаться нейтрального подхода в работе, когда такие технологии, как искусственный интеллект, делают создание новостей практичес­ки бесконтрольным. Но мы стараемся придерживаться нейтральности. Это значит быть настоящими, без предубеж­дений и, самое главное, очень заинтересованными в том, чтобы рассказывать правду о событиях в мире, – отметил Клаус Струнц.

Как отметил спикер, формат Центрально-Азиатского медиа­форума в Астане – потрясающий опыт, который показывает возможности региона в контексте динамично развивающейся геополитической и экономической ситуации в мире.

– Мы хотим показывать всему миру, что происходит в Центральной Азии. Западная Европа очень заинтересована в информации из этого региона. Поэтому разговор о будущем журналистики – прекрасная возможность обсудить новые идеи, драйвером которых является ЦА, – отметил Клаус Струнц.

Генеральный секретарь Asian-Broadcasting Union Ахмед Надим уверен, что в условиях конкуренции техничес­ких средств при изготовлении информационного продукта очень важно работать совмест­но, не теряя доверия аудитории.

Кроме того, спикер отметил, что важно больше внимания уделять работе с инфлюенсерами, которые влияют на мысли людей, ведь многие из них продвигают свою повестку, не всегда экологичную для общества и безопасную для государства.

По мнению заместителя главного редактора CGTN Дина Юна, Центрально-Азиатский регион за последние десять лет добился больших успехов в высококачественной совместной реализации инициативы «Один пояс – один путь». И это привнесло больше факторов определенности и стабильности в региональную повестку развития, дало возможность средствам массовой информации стать устойчивой платформой, важным связующим звеном, позволяющим народам разных стран лучше узнавать друг друга и укреплять взаимо­действие.

– Мы придерживаемся концепции объективного и рационального освещения событий, происходящих в мире, предоставляя зрителям своевременный и разнообразный новостной контент. Кроме того, мы стремимся стать важным источником информации и для мировых СМИ, предоставляя платформу для обмена мнениями, откровенного диалога между экспертами из разных стран, – подчеркнул Дин Юн.

Спикер отметил, что сотрудничеству с медиа Центрально-Азиатского региона уделяется сегодня огромное внимание. В 2023 году в преддверии первого саммита Китай – ЦА этот диалог обрел новые возможности развития.

Главный директор телеканала AnewZ Руфат Хамзаев обратил внимание участников панельной сессии на необходимость прежде всего понять, какие глобальные тренды главенствуют сейчас в мире медиа.

– Мы должны знать четкий ответ на вопрос: как людям удобнее всего потреблять информацию? Откуда они получают ее? – считает спикер. – Сегодня у нас есть большой объем персонализированной информации, технологии, инструменты ИИ, чтобы развивать информационные каналы для поколения, которое направлено на потребление глобального контента. И очень важно не потерять доверие этой аудитории, поэтому мы несем большую ответственность за все новации, которые принимаем к использованию. Думаю, этот форум проводится в том числе для того, чтобы понять, где этот баланс и как создать тот самый ландшафт, который приведет к продуктивной интеграции.

Первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Калмыков обратил внимание своих коллег на то, что самым популярным словом, звучащим на полях этого форума, стало именно «доверие».

– Каждый спикер произносил его несколько раз, – отметил он. – Призываю все журналистское сообщество работать над укреплением этой ценности.

Как подчеркнул спикер, Цент­ральная Азия для ТАСС – это больше чем просто регион вещания, это часть общей истории и культуры. Именно с этого и начинается доверие – со знания и принятия друг друга.

– Понятия ответственности, честной журналистики, профессионализма должны оставаться фундаментальными. Потому что медиа сегодня – это не только фабрики новостей, но и фабрики трендов и смыслов, от которых зависит дальнейшее движение информации в мире. На достоверности информации строится авторитет издания, и, несмотря на развитие современных технологий, он полностью зиждется на людях, ведь именно они создают эти смыслы, – добавил Михаил Калмыков.

Диалог о развитии современных медиа продолжился на полях панельных сессий, которые были посвящены цифровой трансформации медиа в эпоху искусственного интеллекта и больших данных и развитию социальных сетей как инструмента в продвижении имиджа страны.

Форум продолжит свою работу сегодня. В программе второго дня запланированы мастер-классы для республиканских и Центрально-Азиатских СМИ от именитых экспертов из Великобритании, США и России.

#СМИ #медиафорум #Цент­ральная Азия

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