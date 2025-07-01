– Рустам Темирханович, расскажите, пожалуйста, о проекте радио Business FM. С чего все началось?

– Идея пришла из очевидной потребности. Мы решили, что формат делового радио, успешно работающего в других странах, может быть адаптирован и у нас. К тому же в Казахстане на момент создания радио чувствовалась нехватка качественного делового медиа именно в аудиоформате. Это был 2017 год, когда экономика страны активно развивалась, а предприниматели, инвесторы и госслужащие в свою очередь явно нуждались в оперативной и точной информации. Так и родился Business FM – платформа для взвешенного анализа и актуальных новостей экономики и бизнеса.

– Кто стоял у истоков радиостанции и как формировалась команда?

– Идея запуска проекта принадлежит Арманжану Байтасову – одному из самых влиятельных и профессиональных медиаменеджеров страны, который управлять станцией привлек меня и Данияра Даутова. Мы тщательно подбирали команду, понимая, что нам нужны были такие специалисты, которые не только хорошо знают тонкости работы на радио, но и неплохо разбираются в деловой журналистике. Многие из наших сотрудников имеют свой профессиональный путь в печатной или цифровой прессе, а некоторые пришли на радио из банковской и финансовой сфер. Благодаря их опыту, навыкам и способностям нам удалось сформировать сбалансированную команду.

Когда наше радио только запускалось, в Казахстане традиционными источниками информации считались телевидение и новостные сайты. Соответственно, им больше доверяли, и у них была огромная аудитория. Формат же делового радио – весьма специфический и узконаправленный. Он требовал и новой культуры потреб­ления, и высокой журналистской планки. Но мы заметили, что все же есть спрос на серьезную информацию о политике, экономике, бизнесе, налогах, инвестициях, и начали шаг за шагом строить свою стратегию, основанную на доверии.

– Как выбирались формат и тональность вещания? Были ли ошибки на старте и чему они научи­ли?

– В самом начале мы делали ставку на сдержанную и при этом эксперт­ную подачу. Так сказать, журналистика в чистом виде. Однако в процессе раскрутки радиостанции поняли, что слушатель больше желает знать не о голых фактах и цифрах, а хочет послушать экспертное мнение и не одно, разные точки зрения, порой эмоциональные, в ироничной или даже саркастичной манере. То есть мы хотели быть «голосом разумного бизнеса» и, конечно же, допускали ошибки. Например, порой «переигрывали» с экспертностью, забывая о простоте подачи. Это научило нас говорить более доступным языком, но при этом не теряя глубины.

– Давайте поговорим о редакционной политике и подходе к информации. Что еще отличает Business FM от других радиостанций?

– В первую очередь мы никогда не стремились к массовости. Наша изначальная цель – быть полезными для тех, кто находится на стадии принятия решения. Мы намеренно избегаем популизма, не превращая эфир в шоу для псевдоэкспертов. В отличие от других медиа аудиосегмента мы не пытаемся понравиться нашей аудитории. Во всяком случае для нас это не самоцель. Порой в эфире нашего радио обсуждаются такие темы, которые могут вызвать чье-то раздражение или даже негодование, но, если мы понимаем, что тема достойна обсуждения, мы ее не заворачиваем.

– Как происходит выбор темы? На что вы больше опираетесь: на повестку дня или строите свое видение деловой реальности?

– Однозначно мы следим за повесткой, но никогда ее слепо не копируем. Наша задача – правильно интерпретировать, объяснить, расставить акценты. Например, если Национальный банк изменил базовую ставку, мы не просто сообщаем это, а объясняем, как это скажется на кредитах, на МСБ, на валютном рынке. Это и есть наш редакционный стиль.

– Есть ли у редакции внутренний кодекс? Как решаются спорные или чувствительные вопросы?

– Разумеется, мы придерживаемся определенного внутреннего кодекса. Например, не публикуем неподтверж­денные данные и не используем эмоционально окрашенную лексику, стараемся быть максимально нейт­ральными, хотя, учитывая разность мнений в различных аспектах экономики, бизнеса и политики, не всегда получается быть нейтральными. В целом спорные темы мы выносим на обсуждение во время летучек и зачас­тую с привлечением юристов. Мы не гонимся за сенсацией, гораздо важнее точность и профессионализм.

– Как бы Вы определили своего слушателя сегодня: кто он – предприниматель, госслужащий, аналитик?

– Меняются время и тренды, и, соответственно, меняется портрет слушателя. К примеру, если раньше это был преимущественно владелец бизнеса или финансист, то сейчас это может быть и молодой стартапер, и эксперт из министерства, и просто человек, интересующийся вопросами экономики. Всех этих слушателей объединяет одно – рациональность и желание понимать, а не просто слушать. На­деемся, что благодаря нашим эфирам у них сформируется не просто свой взгляд и мнение, а будет достигнуто более глубокое понимание сути происходящего в стране и мире.

– А вы чувствуете влияние слушателей на контент? Бывает ли, что обратная связь корректирует эфир?

– Конечно! Мы активно взаимодействуем с аудиторией. Нам пишут, звонят, комментируют в соцсетях. И эта обратная связь время от времени вдохновляет на новые темы, а иногда заставляет пересмотреть акценты. А главное – мы не боимся признавать, если где-то не довели тему до состояния, когда ее можно было бы назвать исчерпанной. Мы всегда стараемся быть в диалоге. Более того, за последние пару лет некоторые наши слушатели даже настаивают, чтобы мы провели обсуждение по интересующей их теме и по итогу высказали свое мнение.

– Как радио вписывается в цифровую эпоху? Планируете ли развивать подкасты или видеоформат?

– Скажу больше: это уже не планы, а реальность. У нас проводятся подкас­ты, есть свой telegram-канал и сайт с архивом эфиров. Мы держим руку на пульсе, потому что понимаем: современный слушатель очень мобильный. Так мы стараемся быть с ним повсюду: в машине, в метро, в наушниках во время прогулки. А видео развиваем с фокусом на аналитику.

– И последний вопрос: как внед­ряется искусственный интеллект в ваши проекты? Например, ведущий Антон Купец – это продукт ИИ?

– Хороший вопрос. Да, Антон ­Купец – это голос искусственного интеллекта, который пока озвучивает ­дайджесты из мира технологий. Это наш экспериментальный проект, который помогает нам разгрузить редакцию. Но скажу сразу, что вся аналитика всегда была и остается за журналистами. Мы рассматриваем продукты ИИ только как помощников. Он не думает за нас, но помогает выполнять какие-то задачи в большем объеме и гораздо быстрее. Мы не перестаем удивляться, насколько быстро развиваются технологии ИИ. Еще год назад мы и подумать не могли, что создадим Антона, а сегодня его начитку отличит от реального человека разве что профессионал.