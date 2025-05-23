фото Юрия Беккера

Поздравительное письмо коллективу газеты от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева зачитал его советник Бауыржан Омаров. В нем отмечено, что «Аnа tіlі», рожденная в годы исторических перемен, стала трибуной духовного пробуждения народа.

«Газета, основанная по инициативе известных ученых и общественных деятелей Әбдуәли Қайдари и Өмірзақ Айтбайұлы, с первых дней своего сущест­вования демонстрировала высокий профессионализм и глубокую гражданскую позицию. Первый главный редактор Жарылқап Бейсенбайұлы заложил традиции, которые были продолжены следующими поколениями», – подчеркнул Глава государства.

С момента выхода первого номера – 22 марта 1990 года – издание, как считают многие эксперты отечественного медиа­пространства, стало духовной и интеллектуальной опорой общест­ва. Газета уверенно поднимала и продолжает поднимать важнейшие для страны вопросы – судьба казахского языка, жизнь в селах, воспитание молодежи, развитие науки и образования на государственном языке. Эти темы были и остаются в центре внимания ее авторов и читателей.

В фойе библиотеки развернулась экспозиция исторических снимков из архива редакции, а также персональная выставка фотохудожника и журналиста Азамата Кусаинова «Ұлттық рух пен сәт» – «Национальный дух и мгновение». Его фотографии – это визуальная летопись независимого Казахстана, отражающая этапы становления государства и самой газеты.

Также состоялась презентация юбилейного сборника избранных материа­лов из золотого фонда публикаций газеты в период 1990–1997 годов. Как отметил главный редактор газеты Ерлан Жүніс, эти публикации – не просто страницы истории, а отражение борьбы за статус государственного языка, за признание его ключевой составляющей идентичности казахского народа.

В рамках мероприятия состоялся круг­лый стол «Егемендік пен елдіктің еңселі мінбері» – «Трибуна суверенитета и государственности», модератором которого был генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы. В работе круглого стола приняли участие главные редакторы разных лет, ветераны журналистики, писатели, ученые-лингвисты, общественные деятели и представители СМИ. Главной темой стало осмысление исторической миссии газеты «Аnа tіlі» в становлении государственной политики в области языка и духовности, а также определение ее будущего в новых реалиях.

В разные годы газету возглавляли такие признанные мастера слова, как Жұматай Сабыржанұлы, Марат Қабанбай, Бақыт Сарыбалаұлы, Ертай Айғалиұлы и Қали Сәрсенбай. Каждый из них внес весомый вклад в развитие издания, сохранив его главный ориентир – служение родному языку и духовным ценностям народа.

В своей речи председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов напомнил, что 1989 год стал точкой отсчета возрождения казахского языка и появление такого издания, как «Аnа tіlі», – яркое отражение того времени. А писатель Қали Сәрсенбай подчеркнул, что газета с первых дней своего сущест­вования не боится поднимать острые вопросы и именно поэтому ее слышат и уважают. Она говорит не от имени чиновников, а от имени народа, что и делает ее поистине народным изданием.

Также на круглом столе выступили ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, ректор КазНПУ им. Абая Болат Тлепов. Они наградили известных журналистов медалями своих вузов.

Сегодня «Аnа tіlі» продолжает уверенно идти вперед, сохраняя верность своей миссии. Каждая ее публикация – это вклад в духовное обновление, воспитание нового поколения, уважающего язык, историю, традиции и культуру своего народа.