Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В апреле 2025 года Бюро национальной статистики провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы, где охвачены работники, проработавшие весь месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Данные о фактической заработной плате за апрель 2025 года учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.

По итогам обследования численность работников, проработавших полный месяц по указанному кругу предприятий, составила 3 338,3 тыс. человек, из которых мужчины - 48,5% (1 620,7 тыс. человек), а женщины — 51,5% (1 717,6 тыс. человек).

Так, медианное значение заработной платы работников в 2025 году составило 317 512 тенге, в прошлом году медианная зарплата, которая находится в центре распределения размера зарплат, где половина работников получает выше, а другая половина ниже, составляла – 285 677 тенге, тем самым размер медианной заработной платы за год вырос на 11.1%.

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила – 289 673 тенге, с высшим образованием – 497 563 тенге и послевузовским образованием – 672 493 тенге.