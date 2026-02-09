Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Мангистауской области выявили системные нарушения в деятельности медицинских организаций региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Были установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения.

В частности, в ходе проверки одной из организации выявлено хищение бюджетных средств свыше 600 млн тенге. Деньги незаконно выводились путем замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.

Также выявлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия.

По указанным обстоятельствам прокуратура области начала досудебные расследования.