Медицинский комфорт – дальним селам

Медицина
2
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе Актума Сарканского района области Жетысу введен в строй новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Объект стал важным шагом в повышении доступнос­ти и качества медицинской помощи для сельских жителей. Он оснащен современным оборудованием и полностью соответствует действующим стандартам. Здесь будут оказываться услуги первичной медико-санитарной и экстренной помощи, проводиться профилакти­ческие осмотры, а также предоставляться акушерская помощь. Особый акцент сделан на охране здоровья матери и ребенка, раннем выявлении заболеваний и профилактике.

фото автора

Как рассказали в акимате Черкасского сельского округа, ввод ФАПа позволит жителям Актумы получать медицинскую помощь на месте, без необходимости выезда в районный центр, что существенно сэкономит время и повысит оперативность обслуживания. На церемонии открытия аким Сарканского района Галымжан Маманбаев отметил важность развития системы здравоохранения на селе, подчеркнув, что открытие нового ФАПа является очередным шагом в улучшении социально значимой инфраструктуры. За два года в Черкасском сельском округе построены еще три медицинских объекта.

#медицина #Жетысу #ФАП #Актума

