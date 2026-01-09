Как рассказали в акимате Черкасского сельского округа, ввод ФАПа позволит жителям Актумы получать медицинскую помощь на месте, без необходимости выезда в районный центр, что существенно сэкономит время и повысит оперативность обслуживания. На церемонии открытия аким Сарканского района Галымжан Маманбаев отметил важность развития системы здравоохранения на селе, подчеркнув, что открытие нового ФАПа является очередным шагом в улучшении социально значимой инфраструктуры. За два года в Черкасском сельском округе построены еще три медицинских объекта.