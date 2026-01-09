Медицинский комфорт – дальним селам
2
В селе Актума Сарканского района области Жетысу введен в строй новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Объект стал важным шагом в повышении доступности и качества медицинской помощи для сельских жителей. Он оснащен современным оборудованием и полностью соответствует действующим стандартам. Здесь будут оказываться услуги первичной медико-санитарной и экстренной помощи, проводиться профилактические осмотры, а также предоставляться акушерская помощь. Особый акцент сделан на охране здоровья матери и ребенка, раннем выявлении заболеваний и профилактике.