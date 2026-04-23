Инновации в медобразовании

Медицина
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Приаралье состоялась международная научно-практическая конференция «Молодые специалисты в системе здравоохранения: международный диалог медицинских колледжей». В ее работе приняли участие представители Министерства здравоохранения РК, медицинских учебных заведений и организаций здравоохранения из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Латвии и Беларуси. Цель конференции – укрепление международного сотрудничества путем объединения профессионального и научного потенциала будущих медработников, продвижение инновационных идей и цифровых технологий в медицинском образовании.

Фото Багдата Есжанова

Руководитель управления по развитию сестринского дела департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава РК Гульмира Алмагамбетова подчеркнула значимость мероприятия в условиях развития отечественного здравоохранения.

– Требования к системе повышаются с каждым днем, и особое внимание придается профессиональной подготовке молодых специалистов, – отметила она. – Модернизация здравоохранения и внедрение прорывных методов лечения невозможны без межнационального обмена клиническим опытом, профессионального диалога и трансформации образовательной среды. Конференция должна стать качественной площадкой для консолидации усилий и решения актуальных задач отрасли.

– Партия инициировала проект Amanat Health по созданию единой национальной сети медицинских волонтеров с привлечением студентов медицинского профиля и молодых специалис­тов, – сообщил председатель областного филиала партии «Amanat» Жандос Базартай. – Его особенность во внедрении модели «двойного уровня наставничества». При этом молодежное крыло партии «Жастар рухы» будет оказывать организационную и инфраструктурную поддержку, а медицинские учебные заведения осуществят профессиональную подготовку и методическое сопровождение волонтеров.

Региональный координатор Y-PEER, представитель UNFPA Kazakhstan Надежда Хе подчеркнула, что добровольческая деятельность среди студентов-медиков крайне важна, так как гуманность является их базовым качеством, а полученные навыки будут востребованы в медицинской практике.

В рамках мероприятий в Академии творчества и инноваций «Сыр жұлдыздары» прошел секционный семинар-тренинг среди студентов. Они обменялись знаниями и наработками по направлениям «Лидерство», «Волонтеры», «Студенческая наука и практическая подготовка как основа качественной медицинской помощи в будущем» и «Цифровая медицина Казахстана: интеграция информационных систем и ИИ-решений».

А на площадке местного медицинского высшего колледжа были проведены мас­тер-классы с демонстрацией, в частности, акушерской помощи при неотложных, первичных и внебольничных состояниях при остром коронарном синдроме, алгоритмов экстренного реагирования, комплексного сестринского ухода за пациентами строгого коечного режима, навыков ассистента врача в современной стоматологии, базовой сердечно-легочной реанимации.

По итогам конференции был подписан меморандум о сотрудничестве между областным управлением здравоохранения и филиалом партии «Amanat». Ряд учащихся колледжа был отмечен благодарственными письмами и сертификатами на допуск к учебно-производственной практике в Стамбуле (Турция). Также двусторонний договор подписали представители МК «Жастар рухы» и Министерства здравоохранения. Запуск проекта позволит не только улучшить качество доврачебной помощи в отдаленных населенных пунктах, но и сформировать эффективный механизм социального рос­та для молодежи, отметили участники.

#здравоохранение #медицина #конференция #Приаралье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]