Внесите свой вклад в коллективную безопасность

В 2026 году Европейская неделя иммунизации, прошедшая под лозунгом «Вакцины работают для каждого поколения», совпала с двадцатилетием этой глобальной инициативы, и Казахстан в данном контексте демонстрирует впечатляющий прогресс. На круглом столе в СЦК эксперты сошлись во мнении: современная система вакцинации в республике не просто сдерживает опасные инфекции, но и выходит на уровень цифрового управления и глубокого научного анализа.

Координатор программы по иммунизации Странового офиса ВОЗ в РК Канат Суханбердиев поделился основными достижениями в сфере иммунизации за последние годы.

– Вакцинация за последние полвека спасла миллионы жизней, обеспечив колоссальное снижение младенческой смерт­ности – почти на 40 процентов. Благодаря высокому охвату рутинной иммунизации мы сохраняем статус территорий, свободных от полиомиелита, и планомерно движемся к полной ликвидации кори, краснухи и гепатита B. Такие болезни, как дифтерия и столбняк, когда-то считавшиеся массовой угрозой, сегодня стали редкостью, – сказал эксперт.

Казахстан, по его словам, демонстрирует впечатляющий прогресс в укреплении системы иммунизации, усиливая меры биобезопасности и переходя к цифровому управлению вакцинами. В стране выводят на новый уровень лабораторный контроль и процедуры хранения биоматериалов. Пилотный проект по цифровому анализу инфраструктуры и запасов в Карагандинской области стал основой для формирования общенациональной системы управления вакцинами, основанной на данных.

Иммунизация остается прио­ритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. По словам руководителя Центра иммунопрофилактики РГП на ПХВ «Нацио­нальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК Нуршай Азимбаевой, сегодня национальный календарь прививок Казахстана соответствует стандартам самых развитых стран, охватывая защиту от 21 вида инфекций, а внедрение новых вакцин уже дало значительные результаты в профилактике заболеваний.

За последние 35 лет благодаря иммунизации в Казахстане значительно снизилась заболеваемость эпидемическим паротитом, вирусными гепатитами А и В, а также краснухой. В настоящее время регис­трируются лишь единичные случаи столбняка. При этом на протяжении 30 лет в стране не зафиксировано ни одного случая полиомиелита, а с 2009 года – случаев дифтерии.

Нуршай Азимбаева подчеркнула: детям вводятся только вакцины, сертифицированные ВОЗ.

Особое внимание сейчас уделяется защите будущего поколения через вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) – ключевого фактора профилактики рака шейки матки. В стране уже проведено около 370 тыс. таких прививок среди девочек-подростков, однако экс­перт напомнила, что рак шейки матки остается второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста в Казахстане.

Интересный научный поворот в дискуссию внесла председатель Казахского общества иммунодефицитов, Ассоциации врачей иммунологов, главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ РК Елена Ковзель, представившая концепцию тренировки иммунного ответа. По ее словам, вакцинация – инструмент не только для детей, но и для активного долголетия. Современные исследования подтверждают, что даже после 70 лет прививки от гриппа или пневмококка помогают омолаживать иммунную систему, снижая риск развития деменции, болезни Альцгеймера и атеросклероза.

Однако на пути к всеобщему благополучию стоят социальные барьеры. Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова и заведующая отделением скорой медицинской помощи городской поликлиники № 13, врач-педиатр Наргиз Токсеитова подняли проблему недоверия и страхов, подогревае­мых социальными сетями. Как показывает статистика, более 75% заболевших корью и почти 90% коклюшем в республике – непривитые дети. Педиатры сталкиваются с религиозными убеждениями и ложными противопоказаниями, из-за которых родители откладывают жизненно важные процедуры.

Эксперты едины во мнении: недостоверная информация о прививках может быть опасной. Важно опираться на научные данные и проверенные медицинские источники.

При этом специалисты подчеркнули, что подготовка в виде анализов или приема антигистаминных средств не требуется, а связь вакцин с аутизмом – давно опровергнутый миф. Прозрачность процесса, когда родителям показывают флакон, срок годности и подробно объясняют возможные реакции, остается единственным путем к укреплению доверия.

В конечном итоге, как отметили участники встречи, вакцинация – это не только личный выбор, но и вклад в коллективную безопасность, позволяющий защитить тех, кто в силу возраста или состояния здоровья наиболее уязвим.