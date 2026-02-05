фото предоставлено районным акиматом

Как рассказали в районном акимате, Миролюбовка расположена рядом с Бухтарминским водохранилищем и на лето превращается в курортную зону. Отдыхающие арендуют дома как в самом селе, так и на соседних базах отдыха. Зимой через населенный пункт также следуют многочисленные автомобили с любителями подледного лова. Местные жители давно поднимали вопрос, что Миролюбовке необходимо медицинское учреждение, которое бы дейст­вовало на постоянной основе круглый год.

Новый пункт оснащен современным медоборудованием, процедурными, смотровыми кабинетами, а также аптечным помещением. Здание подключено ко всем инженерным сетям и адаптировано для маломобильных граждан. Одновременно здесь могут получать помощь 25 человек. Как отметила опытный медик, жительница села Фания Арапова, медпункт имеет все необходимое для качественного оказания медпомощи.

Кроме того, в планах местной исполнительной власти – ремонт домов в Миролюбовке, развитие дорог, работы по обеспечению электроэнергией, водой, связью. Все социальные и инфраструктурные проекты подчинены планам дальнейшего развития туризма на Самарском побережье Бухтарминского водохранилища.