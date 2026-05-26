Карин: За последние 8 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось почти в 40 раз

Общество

Сегодня под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

На заседании были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

По итогам заседания Главе государства будет внесено предложение о приеме в гражданство нашей страны 305 человек.

Также Комиссия будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 43 человек о выходе из казахстанского гражданства.

Государственный советник подчеркнул, что тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних лет.

Так, за последние 8 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось почти в 40 раз. В 2019 году было зафиксировано 1,7 тысяч ходатайств о выходе из гражданства, в 2020 году –  944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, в 2024 году – 77, в 2025 – 68, а в текущем году – 43 случая.

Тенденция по сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, свидетельствует об уверенности казахстанцев в стабильном развитии государства и доверии социально-экономическому и политическому курсу Главы государства.

Это подтверждается данными социологических исследований. По результатам опроса общественного мнения, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте в апреле 2026 года, 84,4% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.

 

 

