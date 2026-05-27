На пляже развернулась «школа выживания»

Общество
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Скользкий пирс, резкий всплеск и ледяная вода, сковывающая движения, – это не сцена из остросюжетного фильма, а начало необычного открытого урока безопасности, который прошел на центральном пляже Талдыкоргана. Более 300 школьников на один день сменили учебные классы на берег реки, чтобы увидеть работу спасателей в действии.

фото автора

Главное отличие этого тренинга от привычных скучных лекций – максимальный эффект присутствия. Профессиональные спасатели организовали полноценную инс­ценировку: мужчина оступился на пирсе и мгновенно оказался во власти течения. Зрелище захватило внимание ребят: отработанные до автоматизма движения спасателей, быстрая эвакуация человека на берег и первая помощь.

Но программа не ограничилась только спасением утопающего. Пляж превратился в несколько обучающих зон. Под руководством профессио­налов дети учились накладывать повязки, работать со спасательным оборудованием и даже тушить импровизированные возгорания.

– Мы приурочили этот урок к открытию купального сезона. Наша задача – научить детей безопасному поведению на воде не по картинкам, а на практике. Такая работа будет продолжена во всех районах области, – отметил руководитель оперативного спасательного отряда ДЧС области Жетысу Жайдарлы Кудайбергенов.

Особый ажиотаж вызвала пожарная техника. Школьникам разрешили потрогать оборудование, объяснили алгоритм действий при пожаре. Для многих этот день стал поводом задуматься о будущей профессии.

– Надеюсь, такие знания никогда не пригодятся, но теперь я понимаю, как действовать. После этого урока я даже задумался о профессии спасателя, – поделился впечатлениями ученик 7-го класса средней школы № 6 имени А. Макаренко Алимир Амиргалиев.

Организаторы подчеркивают: впереди длинные летние каникулы, и важно минимизировать риски. Чем раньше дети все это усвоят, тем выше шанс избежать трагедий.

#дети #Талдыкорган #безопасность #спасатели #школа выживания

