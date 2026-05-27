Это священное для последователей ислама торжество объединяет миллионы казахстанцев вокруг традиционных духовных и нравственных ценностей, пробуждает к делам милосердия, заботе о ближних. Праздники традиционных религий прочно вошли в общественную жизнь нашей страны и стали значимыми явлениями для многонационального народа Казахстана.

За тысячелетия существования цивилизации на просторах Великой степи представители разных этносов, носители различных культурных и религиозных воззрений научились сохранять мир и добрососедство. Нам, людям, живущим в XXI веке, сегодня как никогда важно беречь и преумножать это главное достояние Казахстана перед лицом обострившихся межнациональных конфликтов, радикализма и террористических угроз.

Президент Республики Казахстан, многоуважаемый Касым-Жомарт Токаев, особо отметил: «В эпоху искусственного интеллекта и передовых технологий нельзя оставлять без внимания духовные и культурные ценности». Убежден, что совместная деятельность мусульман и христиан, направленная на укрепление духовно-­нравственных и культурно-исторических основ общества, будет и далее служить ко благу нашего общего дома – благословенного Казахстана.

Желаю всем соотечественникам здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах!

С благопожеланиями глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр