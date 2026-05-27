Протянуть руку помощи и обрести благодать

Наш народ, издревле сделавший ислам своей духовной опорой, всегда особо готовился к встрече Курбан айта. Такие благочестивые поступки, как принесение в жертву скота, раздача жертвенного мяса нуждающимся, прием гостей, получение благословения старших, дарение подарков, прощение тех, кто причинил огорчение, – прочно укоренились в наших традициях.

Курбан айт – это праздник приближения к Создателю, приумножения богобоязненности и чистоты души, протягивания руки помощи нуждающимся и обретения благодати. В дни Курбан айта люди демонстрируют прекрасный пример братства, сострадания, согласия и единства. Пользуясь случаем, призываю всех предпринимателей не повышать в эти дни цены на скот и по возможности сделать скидки на продукты повседневного спроса для нашего народа.

Основной целью празднования Курбан айта является формирование среди мусульман таких общечеловеческих ценностей, как милосердие, щедрость, благотворительность и умеренность. Духовное управление мусульман Казахстана уже несколько лет внедряет по всей стране онлайн-платформу qurban.muftyat.kz для предоставления населению удобных и прозрачных услуг.

В эти священные дни желаю каждому дому благополучия, каждой семье – мира и процветания. Пусть Всевышний Аллах примет ваши жертвоприношения, благие пожелания и праведные деяния!

С искренними пожеланиями добра и счастья председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы