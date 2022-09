Меморандум по созданию образцовой зоны аграрного сотрудничества подписали Казахстан и Китай

В рамках Казахстанско-китайского аграрно-инвестиционного форума были подписаны меморандумы по сотрудничеству и импорту из Казахстана зерновых и масленичных культур, сообщает корреспондент Kazpravda.kz Документы подписали министры сельского хозяйства РК и КНР – Аскар Мырзахметов и Хань Чаньфу ."Я хотел бы отметить заинтересованность китайских финансовых институтов и известных китайских компаний в организации производства сельскохозяйственной техники и оборудования в Казахстане. На данный момент в нашей стране реализуются совместные проекты по производству и переработке рапсового масла, молока, мяса, томатов и сельскохозяйственных продуктов. За период с января по апрель этого года товарооборот сельхозпродукции и переработке сельхозсырья между Казахстаном и Китаем увеличился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 113,2 миллиона долларов", – отметил Аскар Мырзахметов.Им и его коллегой из КНР был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию образцовой зоны аграрного сотрудничества между министерствами сельского хозяйства Казахстана и Китая.Также национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" заключила соглашения по сотрудничеству и торговле зерновыми и масличными культурами с Xi’an Aiju grain& Oil industry Group Co Ltd, торговле зерновыми культурами с Xianjiang Zhaofenghe Bio-technology Co., LTD и сотрудничеству и торговле – с Zhongxinjian LLC.Согласно достигнутым договоренностям, Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина создаст технопарк совместно китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства, а также демонстрационный стационар по выращиванию картофеля с компанией XISEN.Кроме того, был подписан Меморандум о сотрудничестве между Казахстанско-китайской ассоциацией содействия торговли и CITIC Group.