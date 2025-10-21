Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане

На доме, где жил писатель, драматург, сценарист, лауреат Государственной премии РК, Герой Труда Казахстана Аким Тарази, установили мемориальную доску.

фото пресс-службы акимата Астаны

В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента, заместитель акима города Есет Байкен, председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы, известные деятели культуры, писатели, журналисты, преподаватели и студенты Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой, а также поклонники творчества выдающегося писателя.

– Аким Тарази перенимал мастерство у таких известных личностей, как Мухтар Ауэзов и Габит Мусрепов. А весь свой опыт и знания он передавал своим ученикам, хотел, чтобы молодое поколение уделяло внимание образованию. В знак уважения к его памяти при поддержке Главы государства, акимата города и известных личностей состоялись два знаменательных события – открытие мемориальной доски и мажилис-зала в здании университета, где он работал, – отметила его вдова, лау­реат Государственной премии РК Роза Муканова.

Жизненный путь Акима Тарази можно было отследить по фотографиям, которые представили гостям в холле мажилис-зала КазНУИ им. К. Байсеитовой.

Аким Тарази внес значительный вклад в развитие казахской прозы и драматургии, его перу принадлежат уникальные произ­ведения «Тасжарған», «Қорқау жұлдыз», «Шер», «Жолы болғыш қыз»... Он является первым профессиональным кинодраматургом, обучавшимся на Высших курсах сценаристов и режиссеров, открытых в Москве в 60-е годы прошлого века.

Он автор сценариев к фильмам «След волка», «История Караш-Караш», «Мустафа Шокай», «Арман атаман», «Қыз жылаған», вошедшим в Золотой фонд казахского киноискусства. Аким Тарази был инициатором открытия в университете специальности «драматургия кино и телевидения».

