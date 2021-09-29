В Национальном музее проходят мероприятия «Рухты қалам қайраткерлері», посвященные 30-летию Независимости Казахстана и 90-летию классика казахской поэзии Мукагали Макатаева, сообщает Kazpravda.kz
.
Организаторы цикла творческих встреч – Национальная академическая библиотека, Национальный музей, Управление культуры столицы. Поддержку им оказывает Министерство культуры и спорта. Задача этих мероприятий – популяризировать творчество поэтов и писателей, ученых, внесших значительный вклад в развитие казахской литературы.
В процессе подготовки была проведена масштабная работа по сбору и изучению исторического и литературного наследия, классических и современных произведений.
В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул: «Интеллигенция во все времена играла особую роль в нашем обществе. Она всегда вела наш народ вперед, наставляла молодежь, боролась с невежеством, занималась просвещением. Эти качества лежат в основе нашего национального кода, и мы не должны его потерять». Слова Главы государства стали лейтмотивом в обсуждении творческого наследия Мукагали Макатаева участниками заседания «круглого стола» «Поэзия алыбы – Мұқағали Мақатаев».
Модераторы мероприятия – директор Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаева и председатель столичного филиала Союза писателей РК, поэт Даулеткерей Капулы – привлекая к разговору маститых писателей и поэтов, сумели добиться главного: раскрыть многогранную ценность творческого наследия Мукагали Макатаева, его большую роль в воспитании подрастающего поколения и в формировании национальной идеологии. Также шла речь об актуальных проблемах научных исследований наследия поэта, который прожил недолгую, но яркую творческую жизнь.
Доктор филологических наук Мырзатай Жолдасбеков отметил, что считает себя счастливым человеком, так как имел возможность общаться с выдающимся поэтом казахского народа.
– В Национальной библиотеке имеются личные кабинеты и библиотеки ряда писателей и поэтов. Не раз говорил, что в этом храме литературы должны найти свое место библиотеки еще двух выдающихся людей – Абдижамила Нурпеисова и Мукагали Макатаева. Их наследие должно стать народным достоянием. Библиотека Нурпеисова уже оформлена, теперь очередь за библиотекой Макатаева. Это наш долг перед соотечественниками и потомками, – сказал он.
Мырзатай Жолдасбеков выразил сожаление, что Мукагали Макатаев, будучи любимцем народа, не смог при жизни полностью представить свое творчество читателям, раскрыть и показать все богатство своей души и таланта.
– Он не раз повторял, что к нему рифмы и стихи приходят, словно на лебединых крыльях. Стихи будто сами находили его. Нам всегда казалось, что он не пишет стихи, а думает и говорит стихами. Пройдет немало лет, но творчество и имя гиганта поэзии Мукагали Макатаева будет только возвышаться, а он будет становиться все ближе и ближе к своему народу, – заключил ученый.
Поэтессе из Приуралья Акуштап Бактыгереевой также довелось знать Мукагали Макатаева и даже трудиться вместе с ним в журнале «Жулдыз». Она прочитала свои стихи, посвященные первой встрече с поэтом, – на пленуме Союза писателей Казахстана, рассказала о его таланте и высоких человеческих качествах.
– Он запросто мог попросить нас сесть и послушать его новые стихи. Мы, как завороженные, следовали просьбе и с упоением наслаждались лирическими строками, – вспоминала Акуштап Бактыгереева.
По словам современника поэта известного писателя, драматурга, критика Сабита Досанова, Мукагали Макатаев совершил переворот в поэзии.
– О нем можно говорить бесконечно, так как он увековечил себя в сердце народа, – заметил он. – И в этом счастье поэта. Пока жив казахский народ – будет жить в веках и Мукагали Макатаев.
Поэт и сам в одном из стихотворений говорил, что для него первое счастье – это его народ, который дороже любого золота, второе счастье – родной язык, третье счастье – Отчизна.
Много теплых слов о поэте было сказано и другими участниками заседания «круглого стола», после завершения которого состоялось открытие выставки «Рухты қалам қайраткерлері». В вернисаже деятельное участие приняли актеры столичных театров.
Первый раздел выставки рассказывал о творчестве Мукагали Макатаева. На фоне книжной инсталляции состоялся моноспектакль заслуженного деятеля Казахстана Жанкалдыбека Толенбаева – первого актера, воплотившего образ поэта на сцене.
Второй раздел выставки был посвящен творчеству деятелей казахской литературы. Это своеобразный передвижной литературный музей, экспонаты которого – предметы быта, рукописи, фотографии, документы, книги, журналы… В начале – книги великого Абая Кунанбаева. Далее расположились экспозиции в честь Сабита Муканова, Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекилбаева, Шерхана Муртазы, Хамита Ергалиева, Дукенбая Досжана, Кадыра Мырза-Али, Нургожы Ораза, Оралхана Бокея, Мырзатая Жолдасбекова, Акуштап Бактыгереевой, Ханбиби Есенкараевой…
Материалы выставки отражают основные литературные события новейшей истории Казахстана. Представлены визуальные, документальные, историко-бытовые и фотоматериалы. Особый интерес вызывают издания с автографами авторов, личные вещи писателей.
На вернисаже ушедших из жизни писателей и поэтов представляли актеры или члены их семей. А наши современники сами садились за столы в своих импровизированных кабинетах, давали интервью, автографы, дарили свои книги, фотографировались с читателями...
– Оригинальная задумка и хорошее воплощение. Получилось прекрасное мероприятие, и мы приняли в нем самое активное участие, – поделился впечатлениями известный сатирик и журналист Копен Амирбек. – Мы с коллегами словно окунулись в то время, когда только начинали свой путь в литературу. Думаю, вместе с нами и все участники проекта испытали самые положительные эмоции.