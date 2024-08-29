Меры по противодействию наркопреступности обсудили в Генпрокуратуре

Очередное заседание Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, посвященное противодействию наркобизнесу, состоялось в Генеральной прокуратуре.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии приняли участие представители Адми­нистрации Президента, руководители государственных органов и другие заинтересованные лица.

Как отметил глава надзорного органа Берик Асылов, государственным аппаратом проводится комплексная работа в сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в том числе в рамках Комплексного плана по борьбе с наркотиками на 2023–2025 годы, однако в стране все еще нет целостной системы противодействия этому явлению.

За семь месяцев текущего года органами правовой статистики зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них поч­ти 1,5 тыс. – фактов сбыта. К уголовной ответственности привлечены около 3 тыс. человек, в том числе 700 лиц – за сбыт. Из оборота изъято свыше 7 тонн наркотиков, из них 840 кило­граммов «синтетики». Пресечены 22 международных и 85 региональных каналов поставки наркотического дурмана.

Для повышения эффективности принимаемых в данном направлении мер по поручению Администрации Президента разработана новая система оценки деятельности силовых органов.

Она будет касаться основных показателей работы силовых структур и результатов социо­логических исследований. При этом оценке подлежит не отдельно взятый орган, а весь регион, что направлено на объединение усилий местных правоохранительных структур и органов исполнительной власти. Указанные меры, по мнению экспертов, повысят ответственность первых руководителей территориальных подразделений правоохранительных и специальных органов за ситуа­цию с наркотиками.

Также участниками заседания была подчеркнута необходимость усиления контроля над ввозом в страну прекурсоров и иных химических веществ, используемых при производстве синтетических наркотиков.

В этих целях прорабатывается вопрос создания Национального межведомственного «Таргетинг-центра» по конт­ролю над прекурсорами и синтетическими наркотиками (по опыту США и Литвы).

Ожидается, что центр будет выполнять функцию информационно-аналитического хаба по мониторингу и контролю оборота химических веществ.

Отдельным блоком на мероприятии были рассмотрены вопросы взаимодействия госор­ганов с владельцами цифровых платформ по противодействию наркопреступности, цифровизации процессов блокировки незаконного контента.

По итогам заседания, как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, выработан ряд конкретных рекомендаций, в числе которых смещение акцента на выявление организаторов нарколабораторий и пресечение финансовых потоков наркобизнеса, пересмотр системы мониторинга СМИ, интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, для недопущения рекламы наркотиков.

Рекомендовано усовершенствовать систему здравоохранения в части учета наркозависимых лиц, изменения протоколов их лечения, повышения доступнос­ти, качества и анонимности медицинской помощи.