Решения по устранению дефицита воды в Астане предложила сенатор

С дефицитом воды в 80% может столкнуться Казахстан к 2040 году. О проблемах с обеспечением питьевой водой жителей города Астаны и путях их решения в своем депутатском запросе рассказала сенатор Бибигуль Жексенбай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

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В настоящее время в столице дефицит воды составляет 30 тысяч кубометров в сутки. Причина тому, по информации сенатора, – интенсивное строительство домов, особенно на левом берегу. Ещё одним фактором является то, что река Иртыш отведена в промышленный центр Караим в Синьцзяне. Таким образом, уменьшается и приток воды из Иртышско-Карагандинского канала в Астану.

«Предлагаю рассмотреть альтернативные направления по отводу иртышских вод в столицу, кроме проекта через канал Сатпаева, принять новые подходы к управлению трансграничными водными ресурсами в соответствии с международной практикой распределения воды, изучить опыт водосбережения, успешно используемый в мировой практике, систематизировать работу по подготовке кадров в сфере водного хозяйства, актуализировать знания в области комплексного управления водными ресурсами», – предложила сенатор.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов РК озвучило 3 варианта устранения дефицита воды в Астане.