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Меры по решению проблемных вопросов по газификации регионов и развитию газовой отрасли страны на Правительственном часе предложили сенаторы

Правительственный час на тему «Газификация регионов Республики Казахстан: современное состояние, проблемы и пути их решения» в рамках реализации Послания Главы государства состоялся сегодня в Сенате Парламента РК.

Заместитель Председателя Сената Ольга Перепечина отметила, что «перед Правительством стоят стратегические задачи по обеспечению эффективного развития газовой отрасли страны. Необходимо в кратчайшие сроки принять конкретные меры по следующим первоочередным вопросам».

Она подчеркнула, что сейчас необходимо принять конкретные меры по переходу к более эффективной, компактной и гибкой модели управления газовой отраслью, включающей в себя современные подходы менеджмента, производства, ценообразования и цифровизации.

«Необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов к разведке углеводородов и, в целом, повышению инвестиционной привлекательности проектов по добыче газа в Казахстане», - сказала Ольга Перепечина.

Открывая работу правчаса, Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков указал, что в ходе встречи будут обсуждены и предложены конкретные меры и механизмы, которые, по мнению сенаторов и других экспертов отрасли помогут решить имеющиеся вопросы.

Сенатор Ерик Султанов отметил, что в ходе изучения данной сферы, были определены 4 основных проблемных блока, нуждающихся в решении, в том числе недостаточность ресурсной базы, высокий уровень износа газотранспортной системы, недостаточный уровень газификации в стране и неэффективная система тарифообразования.

В связи с этим, в свете поручения Главы государства по качественной перезагрузке газовой отрасли, сенатор предложил ряд мер по оперативному решению обозначенных проблем.

«Необходимо провести структурные преобразования в системе управления отраслью. В целях восполнения ресурсной базы предлагается разработать дополнительные стимулирующие меры для реализации новых газовых проектов недропользователями. Важно сформировать новую модель ценообразования на газ. Нужно повысить прозрачность процесса отбора газа у недропользователей путём введения государственного регулирования объёмов поставок газа на внутренний рынок», - сказал сенатор Султанов.

О развитии газификации в регионах рассказал Министр энергетики Болат Акчулаков. Он сообщил, что общий уровень газификации страны по итогам 2021 года составил 57,7%. На сегодняшний день, ведутся работы по актуализации Генеральной схемы газификации страны с учётом резкого роста внутреннего потребления газа за последние годы, необходимостью модернизации, реконструкции газотранспортной системы и поиска альтернативных и рациональных источников газоснабжения.

По итогам Правительственного часа в Правительство будут направлены рекомендации по улучшению состоянии газовой отрасли, в которых найдут своё отражение предложения по увеличению ресурсной базы газа, объёмов его переработки, газификации северных регионов и ВКО, а также совершенствованию законодательной базы страны в данной сфере.

 

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