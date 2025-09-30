Меры по сохранению животного мира обсудили в Сенате

Сенат
41
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели расширенное заседание по вопросам совершенствования законодательства в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс служба Сената РК

Участники заседания рассмотрели меры по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также вопросы своевременного выявления и предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди диких животных.

Председатель Комитета Али Бектаев отметил, что сохранение и рациональное использование животного мира имеет ключевое значение для поддержания природного баланса, продовольственной безопасности, развития экономики и экотуризма. Он подчеркнул важность защиты редких видов, борьбы с браконьерством, внедрения научно обоснованных механизмов управления популяциями, а также привлечения бизнеса и науки к проектам по восстановлению численности животных.

«Сохранение животного мира - это основа природного баланса и устойчивого развития. В нашей стране сохранились обширные степные экосистемы и редкие виды животных, численность которых за последние годы значительно выросла. Наша задача - защитить это богатство, развивать систему заповедников и национальных парков, бороться с браконьерством, внедрять современные методы мониторинга и привлекать науку и бизнес к проектам по восстановлению биоразнообразия», - сказал Али Бектаев.

В свою очередь, вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев рассказало мерах по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. По его словам, численность сайгаков в стране достигла почти 6 млн голов, что составляет подавляющую часть мировой популяции, а Международный союз охраны природы повысил их статус в Красном списке. Кроме того, завершается разработка Концепции сохранения биоразнообразия и внедрение интерактивной карты «Tabigat», ведётся развитие дичеразведения и подготовка законопроекта, направленного на совершенствование управления в этой сфере.

В мероприятии также приняли участие представители Министерств сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, акиматов областей, Программы развития ООН в Казахстане, а также эксперты в области сохранения биоразнообразия.

#Сенат #защита #животные #биоразнообразие

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Значимость карьеры на производстве
Каков он, аромат успеха?
Ситуация под контролем
Цифровые технологии в судебной практике
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Морской контейнер превратили в парк
Больше тонны пластика – на переработку
Закон Республики Казахстан
Гидроресурсы по гарантии
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Распоряжение Главы государства о назначении
Неделя благоустройства территорий
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Изменились школьные меню
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Маулен Ашимбаев встретился с Серджо Маттареллой
В Мангистау дефицит авиатоплива угрожает логистике и туризм…
В ЕАЭС вводят новую таможенную декларацию для товаров элект…
Маулен Ашимбаев встретился с председателем Государственного…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]