Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели расширенное заседание по вопросам совершенствования законодательства в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба Сената РК

Участники заседания рассмотрели меры по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также вопросы своевременного выявления и предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди диких животных.

Председатель Комитета Али Бектаев отметил, что сохранение и рациональное использование животного мира имеет ключевое значение для поддержания природного баланса, продовольственной безопасности, развития экономики и экотуризма. Он подчеркнул важность защиты редких видов, борьбы с браконьерством, внедрения научно обоснованных механизмов управления популяциями, а также привлечения бизнеса и науки к проектам по восстановлению численности животных.

«Сохранение животного мира - это основа природного баланса и устойчивого развития. В нашей стране сохранились обширные степные экосистемы и редкие виды животных, численность которых за последние годы значительно выросла. Наша задача - защитить это богатство, развивать систему заповедников и национальных парков, бороться с браконьерством, внедрять современные методы мониторинга и привлекать науку и бизнес к проектам по восстановлению биоразнообразия», - сказал Али Бектаев.

В свою очередь, вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев рассказало мерах по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. По его словам, численность сайгаков в стране достигла почти 6 млн голов, что составляет подавляющую часть мировой популяции, а Международный союз охраны природы повысил их статус в Красном списке. Кроме того, завершается разработка Концепции сохранения биоразнообразия и внедрение интерактивной карты «Tabigat», ведётся развитие дичеразведения и подготовка законопроекта, направленного на совершенствование управления в этой сфере.

В мероприятии также приняли участие представители Министерств сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, акиматов областей, Программы развития ООН в Казахстане, а также эксперты в области сохранения биоразнообразия.