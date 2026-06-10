Развитие банковского сектора Казахстана – новый выпуск подкаста Taldau Talks

На YouTube-канале Taldau Talks опубликован очередной выпуск подкаста. На повестке экспертного обсуждения – состояниие казахстанского банковского сектора, ключевые вызовы и перспективы развития экономики страны в условиях новых цифровых решений.

Фото: Сенат

Инициатором и модератором дискуссии выступил председатель Сената Маулен Ашимбаев. В числе приглашенных гостей – председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, независимый эксперт в области финансов и экономики Галим Хусаинов.

Как отметил спикер Сената, на фоне текущей устойчивости банковской системы главными задачами сектора являются эффективная реализация нового профильного закона, стимулирование конкуренции, повышение доступности кредитования и предоставление качественного сервиса бизнесу и гражданам.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость активизации банковского кредитования бизнеса, обращал внимание на другие вопросы в данном секторе. Для создания современной правовой основы регулирования сектора был принят новый Закон о банках. Закон уже вступил в силу, поэтому сегодня мы обсуждаем как новые правила работают на практике и как они влияют на конкуренцию, доступность кредитов и в целом на развитие экономики. Общие показатели, подтвержденные международными рейтинговыми агентствами, свидетельствуют о сохранении доверия к финансовой системе страны. Задача банковской системы на ближайшие годы – сохранить эту динамику, обеспечив движение вперед и предоставив качественный сервис населению и бизнесу», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Обсудили эксперты и влияние высокой базовой ставки на банковский сектор. Вместе с тем, по мнению спикера Сената, внедрение коэффициента долга к доходу позволит банкам оценивать общий объем обязательств заемщика, а не только текущий платеж. Однако жесткое применение коэффициента рискует ограничить в кредитах добросовестных граждан, особенно при наличии рассрочек или микрозаймов, поэтому здесь крайне важен баланс.

Кроме того, участники подкаста обменялись мнениями и обозначали задачи совместной работы по ряду направлений. Основное внимание было уделено улучшению регуляторной политики, поиску баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой кредитования за счет синхронизации монетарных и фискальных инструментов, а также трансформация банков и финтех-сектора

Taldau Talks – это платформа для открытого диалога, где обсуждаются актуальные вопросы развития страны и практические шаги по реализации задач, поставленных Главой государства.

Новый выпуск подкаста доступен по этой ссылке.