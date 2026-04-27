Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов

В прошлом году столицу Греции посетили 8 млн человек — город перестал справляться с нагрузкой

Мэрия Афин прекратит все программы поддержки туристической отрасли в районе Плака из-за рекордного наплыва иностранцев. Об этом сообщил The Guardian, передает Kazpravda.kz со ссылкой на SNOB

По словам мэра Хариса Дукаса, исторический центр переполнен, а из-за толп туристов и необходимой для них инфраструктуры районы могут утратить свою самобытность.

Дукас также отметил, что властям приходится ежемесячно строить все больше систем для электроснабжения и водоснабжения, устанавливать новые дренажные системы и сети 5G, чтобы обслуживать людей, большинство из которых — приезжие. Из-за обилия туристов дорожает аренда недвижимости, растут цены на продукты и услуги, в результате многим местным жителям приходится переезжать.

«Афины не могут функционировать как гигантский отель. Нужны ограничения и правила. Города тоже должны иметь право голоса в вопросах своего развития», — заявил мэр.

Программа Хариса Дукаса включала озеленение Афин. Вступив в должность главы, чиновник столкнулся с «безудержным развитием» основных туристических мест. В частности, строительные компании и инвесторы намерены возвести многоэтажные здания у подножия Акрополя V века до н. э. — это лишь один пример разрушительного воздействия на исторические места.

Сейчас мэр настаивает на приостановке выдачи разрешений на строительство новых отелей.

«Мы прекратим все инвестиции в туристическую инфраструктуру Плаки, которую я намерен спасти. Места больше нет. Ни для краткосрочной аренды, ни для апартаментов с обслуживанием, ни для отелей, ни для каких-либо других туристических целей. Этот район перенасыщен», — подытожил Дукас.

С неконтролируемым наплывом туристов сталкиваются многие города европейских стран. Жители испанской Майорки на протяжении нескольких лет пытаются бороться с иностранцами — они устраивают протестные акции, блокируют аэропорт и требуют от властей сокращения туристического потока.