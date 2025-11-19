Местами напоминает «Евровидение»: бельгийский дизайнер о конкурсе Silk Way Star

Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии

Фото: Арнур Рахимбеков

Silk Way Star – конкурс мирового уровня, за которым внимательно следят в Евросоюзе. Европейские эксперты отмечают высокий профессионализм организаторов.

Международный конкурс отличается своим профессиональным содержанием. Такое мнение в интервью Kazinform выразила бельгийский дизайнер Елена Ван Харитонова, сообщает Kazpravda.kz

Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона. Своим профессиональным мнением о конкурсе Silk Way Star поделилась бельгийский дизайнер Елена Ван Харитонова.

«Silk Way Star – очень интересный проект по тематике Шелкового пути. Я просмотрела выступления и образы участников из 12 стран, образы ведущих, сценографию, образы жюри и всю вот эту постановку. Очень интересные моменты. Безусловно, вижу, как участники совмещают в своих образах и нарядах, в своих сценических костюмах этнодинамику, современной хип-хоп и классические мотивы», – считает она.

По словам дизайнера, атмосфера конкурса местами напоминает «Евровидение».

«Я также вижу очень интересную тематику золотого шитья, которая очень популярна была в Центральной Азии и на всей протяженности Шелкового пути. Например, ведущие выбрали такие костюмы. Также очень импонируют цвета и световое решение. Считаю, что даже прослеживается какая-то перекличка с конкурсом Евровидения. У меня возникли такие образы», – пояснила собеседница.

Елена ван Харитонова выделила профессиональный подход организаторов.

«Все очень красиво – на высочайшем профессиональном уровне. И действительно, какие-то ожидания, возможно, от некоторых участников из разных стран, возможно, той же Центральной Азии. Все участники молодые, талантливые, с горящими глазами. И молодые дамы, мужчины, парни. В общем, все очень красиво были представлены», – подытожила Елена Ван Харитонова. 

Напомним, финалисты первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star начали подготовку к решающему выступлению.

#конкурс #дизайнер #Silk Way Star #«Евровидение»

