Зрители привыкли смотреть на произведения искусства, но Табигат Кужанбаев в своих работах «Ақ түйе», «Құс», «Танцующий зверь», «Золотое дерево» и «Моя планета» предлагает нечто большее – его работы нужно «услышать».

Как отмечает куратор выс­тавки искусствовед Лейла Махат, искусство Табигата Кужанбаева возникает на стыке двух миров: древнее дыхание степи встречается с индустриальной современностью. Его работы – свидетельства невидимого диалога между архаикой и настоящим.

– Табигат Кужанбаев словно извлекает форму, которая накапливалась в степной культуре, в ритуальных знаках и символах, оставленных кочевниками на камне и коже. В произведениях чувствуется внутренний ритм, который понятен зрителю даже без слов, – говорит Лейла Махат.

Особое значение, по ее словам, имеет инсталляция «Молчание веков». Здесь сакральный образ человеческого лица, выполненный из кожи и металла, заключен в круг автомобильной шины – символ дороги, пути и времени.

В другой инсталляции кожа, обрамленная грубыми деревянными рамами, превращается в портал. На этой поверхности проявляются тотемные фигуры, солнечные знаки и мифологические существа, ориентированные на вертикаль мира.

Поясняя технику художника, Лейла Махат отмечает, что эти инсталляции продолжают древнюю тюркскую традицию «теріден жасалған жазуы» – письма на коже, где каждое изображение несет сакральный смысл. Художник переводит эту традицию на язык XXI века: простые формы превращаются в символы, а символы – в самостоя­тельные миры.

Кожа у него никогда не бывает гладкой, дерево – идеальным, а металл – завершенным. Все оставлено живым, дышащим, подверженным времени. Это уважение к природе материала и природе памяти одновременно.

Таким образом, Табигат Кужанбаев не реконструирует прошлое, а возвращает зрителю способность слышать тишину древности, которая живет в современных материалах. Его искусство – это акт памяти, где материальное становится метафорой, а метафора – живым, вечным опытом.

Табигат Кужанбаев живет и работает в Астане. Он окончил Алма-Атинское художественное училище им. Н. В. Гоголя (1991) и Алма­тинский государственный университет им. Абая (1994). Является членом Союза художников РК с 1991 года, членом Евразийского союза дизайнеров и академиком Национальной академии дизайна с 2025-го.