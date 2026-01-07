Между светом и памятью

Культура
2
Виктория Вовк

Дебют Каната Садуахасова как опыт соединения города, истории и живописной традиции

фото Юрия Беккера

Художника всегда точнее всего выдает не биография и не перечень регалий, а то, как он выстраивает первое большое публичное высказывание. Дебют – момент рискованный и потому показательный. Здесь невозможно спрятаться за серией удачных работ или привычной манерой. Здесь сразу видно, что именно автор считает главным.

Дебютная выставка Каната Садуахасова в галерее «Улар» вписывается в ту редкую линию проектов, ради которых это пространство и существует. «Улар» давно зарекомендовала себя как площадка, где не просто экспонируют, а открывают имена, позволяя художникам заявить о себе цельно и ответственно. В этом смысле выставка Садуахасова закономерна – она собрана как осмысленное художественное высказывание.

Экспозиция выстроена так, что зритель сразу попадает в поле напряжения между разными временными и смысловыми пластами. Городские пейзажи соседствуют с историческими образами, натюрморты – с фигуративными композициями, но это соседство не выглядит эклектичным. Напротив, становится ясно: художник мыслит не жанрами, а состояниями.

Садуахасов уверенно работает с городским пейзажем. Его Алматы узнаваем – по рельефу, вертикалям зданий, телевизионной башне, горам, которые всегда остаются не фоном, а смысловой осью. При этом город у него лишен внешней эффектности. Дождь, отражения на асфальте, трамвай, уходящий вглубь улицы, – все это написано сдержанно, без ностальгического нажима. В этих работах нет попытки зафиксировать открытку. Это, скорее, наблюдение за живым ритмом, за тем, как пространство существует само по себе.

Исторические образы в его живописи не противопоставлены городским сценам: пластика фигур сдержанна, движение экономно, взгляд направлен внутрь сюжета.

С точки зрения живописной манеры Садуахасов остается в поле фигуративной традиции, но избегает академической сухости. Его мазок ощутим, фактура активна, цвет строится на взаимодействии теплых и холодных слоев. Пространство в картинах дышит, разворачивается вглубь, создавая ощущение присутствия, а не наблюдения со стороны.

Особое место в экспозиции занимает, на наш взгляд, натюрморт с подсолнухами. Этот мотив невозможно воспринимать вне истории живописи. Подсолнух давно стал знаком, отсылающим к великому мастеру, превратившему цветок в символ внутреннего напряжения и трагической энергии. Садуахасов вступает с этим образом в тонкий, уважительный диалог. Его подсолнухи лишены надлома, но наполнены внутренним светом. Они не кричат, не демонстрируют экспрессию – они существуют в состоянии зрелости, полноты, завершенного цикла.

В целом выставка Каната Садуахасова оставляет впечатление зрелого дебюта. Это редкий случай, когда первый крупный проект не выглядит пробой пера. Здесь есть внутренняя дисциплина, чувство меры и понимание того, о чем именно художник хочет говорить. А для зрителя эта выставка становится возможностью не просто увидеть новые работы, но и зафиксировать момент рождения цельного художественного голоса.

#выставка #Улар #Канат Садуахасов

