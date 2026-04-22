Международная книжная выставка-ярмарка стартовала в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

В мероприятии принимают участие более 80 книгоиздательских, научно-образовательных и полиграфических компаний

Фото: акимат Астаны

В Президентском центре РК в столице состоялась торжественная церемония открытия IX Международной книжной выставки-ярмарки Astana Eurasian Book Fair – 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат 

В самом масштабном культурно-просветительском мероприятии Центральной Азии принимают участие государственные и общественные деятели, известные писатели и иностранные послы.

Организатором выставки-ярмарки выступает издательство «Фолиант» при поддержке МКИ, акимата города Астаны и Фонда развития креативных индустрий Qazaq Creative.

В выставке принимают участие более 80 книгоиздательских, научно-образовательных и полиграфических компаний. Половина из них — казахстанские организации.

Также в мероприятии участвуют многочисленные организации из Казахстана, России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Испании, Китая, Ирана, Беларуси, Португалии, Венесуэлы и Великобритании.

Программа Astana Eurasian Book Fair рассчитана на пять дней культурно-деловых мероприятий. В рамках выставки пройдут презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии и специальные мастер-классы на детской площадке.

В частности, запланированы презентации книги «Турецкая кухня» (изданной при поддержке Министерства культуры и туризма Турции), сборника айтысов Бекарыса Шойбекова «Айтыстың алтын айдар Бекарысы», поэмы Маржан Ершу «Жалғыз қол», книги из серии «Современники» — «Елдос Сметов. Терпение. Вера. Победа», фотоальбома Ерлана Кожабаева «Казахские орнаменты», фантастического произведения Анджея Сапковского «Ведьмак», исторического романа Уларбека Далея «Бату хан», книги Алишера Рахата «Иесіз көлеңке», произведения испанского писателя Хавьера Моро «Путешествие надежды», романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол», книги азербайджанской поэтессы Расмии Сабир «Женщина-стихотворение», книги Байыта Кабанулы «Монгольское стихотворение», произведения Нурсултана Мыктыбая «Слезы Ак-Жайыка», а также книг-альбомов «Туркестан — вечный и всегда новый» и «Димаш Кудайберген. Бесконечная музыка».

Кроме того, 23 апреля, в честь Национального дня книги, состоится торжественная церемония награждения издательств-победителей по итогам республиканского конкурса «Ұлттық кітап», организованного МКИ РК.

#выставка #ярмарка #книги #Astana Eurasian Book Fair

