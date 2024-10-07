Международные наблюдатели отметили высокую активность казахстанцев

В день референдума наблюдатели миссий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации тюркских государств (ОТГ) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поделились мнением о ходе подготовки и проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане.

По словам главы миссии наблюдателей, заместителя генерального секретаря ШОС Олега Копылова, приглашение к наблюдению за ходом процесса уже само по себе рассматривается как стремление нашей страны обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность.

– Нашей миссией было аккредитовано 13 наблюдателей – это представители избирательных, законодательных органов, долж­ностные лица секретариа­та ШОС, – отметил он в ходе брифинга в Центре содействия меж­дународным наблюдателям. – Мы соблюдаем принцип политической нейтральности, объективности и невмешательства во внутренние дела государства, строго руководствуясь в своей работе нормами национального законодательства РК.

Олег Копылов сообщил, что накануне референдума члены миссии посетили несколько участковых комиссий, провели встречи с руководством ЦКР, наблюдателями из других международных организаций, представителями СМИ.

– Хочу отметить, что принимающей страной были созданы все необходимые условия для проведения процесса наблюдения, предоставлена исчерпывающая информация, никаких нареканий у нас нет, – отметил спикер. – Заключения о ходе референдума мы основываем на личных наблюдениях членов миссии и фактических материалах о проведении голосования и отмечаем, что референдум проходит в атмосфере открытости и прозрачности, с активным участием представителей гражданского общества. Созданы все необходимые условия для того, чтобы граждане сделали самостоятельный, осознанный выбор.

Легитимность процесса подтвердил и член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон Лопатин.

– Миссия ШОС является профессиональной, имеет многолетний опыт работы в различных избирательных кампаниях, – подчеркнул он. – Что касается моих личных впечатлений от увиденного на участках, то могу утверждать: ЦКР проделала огромную работу за довольно короткий период, который длился всего около месяца. За это время все члены участковых и территориальных комиссий прошли профессиональную подготовку. В результате мы видим четкое соблюдение законодательства по проведению референдума. С утра на участках можно было увидеть высокую активность, это значит, что вопрос, вынесенный на референдум, волнует граждан.

Антон Лопатин отметил, что казахстанцы приходили на избирательные участки целыми семьями. Открыты их двери были и для наблюдателей, в том числе национальных, что тоже подчеркивает открытость, легитимность выборного процесса.

– Референдум уже можно считать состоявшимся – на 14.00 зафиксирована явка, превышающая 50%, поэтому могу поздравить народ Казахстана с этим важным для страны событием, – резюмировал он.

Миссия ОТГ тоже получила детальную и исчерпывающую информацию о ходе подготовки к референдуму, а также усилиях по обеспечению активного участия граждан страны в этом процессе, включая тех, кто живет за границей.

Как отметил ее глава, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Сади Джафаров, наблюдатели имели полный доступ к осуществлению мониторинга и не наблюдали никаких случаев незаконного вмешательства со стороны административных или правоохранительных органов в деятельность комиссий референдума.

– Получив приглашение от вашей страны и на основе своего мандата Организация тюркских государств развернула миссию по наблюдению за референдумом с 3 октября. Наша миссия состоит из 11 представителей секретариата, членов парламентов и центральных избирательных комиссий, государственных органов и научных кругов стран-членов, – проинформировал он журналистов. – С момента открытия избирательных участков мы посетили 17 случайно выбранных локаций. На каждом из участков отмечали наличие всей необходимой для избирателя информации и содействие членов участковых комиссий в обеспечении прозрачности всего процесса голосования.

Заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин также подчеркнула, что Миссия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии была абсолютно свободна в выборе локаций для осуществления наблюдения.

– Никаких препятствий не соз­давалось, – заявила она.

Чжан Лин отметила активное участие граждан, особенно молодого возраста, и высокий профессионализм членов участковых комиссий.

– Члены участковых комиссий давали подробные разъяснения, если у голосующих возникали вопросы, проявляли чуткость и внимательность ко всем участникам процесса. Для наблюдателей тоже были созданы все условия: возможность контролировать входы в кабины для тайного голосования, следить, чтобы не было вбросов в урны, – уточнила она. – Мы обратили внимание, что для лиц с ограниченными возможностями были обеспечены все необходимые удобства. Никаких жалоб от голосующих нам не поступало.

Эксперт экологического измерения Угур Туран заявил, что на всех участках, где он побывал, процедуры голосования были грамотно организованы, а сам процесс проходил спокойно и в соответствии с законодательными нормами.

– Я уверен, что в вашей стране все будет хорошо! – эмоцио­нально резюмировал он свой комментарий.

Его коллега по миссии юридический советник Султан Амирханов тоже отметил очень чуткое отношение членов участковых комиссий к людям с инвалидностью.

– На участках, где мы работали, была возможность выездной урны для того, чтобы свой голос могли отдать люди, которые в силу обстоятельств не имеют возможности покинуть своего жилища. Это говорит о том, что государство стремится достичь всеобщего охвата избирателей, – акцентировал он.