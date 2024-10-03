Кадры для атомной отрасли

АЭС
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Жанар Темирбекова, ректор Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмета Ясауи

Большинство кризисных ситуаций на АЭС – результат человеческого фактора

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В обществе продолжаются жаркие дискуссии на тему строительства в Казахстане атомной электростанции. Очевидно, что это важный процесс для всех граждан нашей страны, и Президент предоставил возможность сделать выбор каждому из нас. Поэтому решение о проведении всенародного референдума по столь важному вопросу – еще один индикатор «слышащего государства».

Строительство АЭС – это возможность создать энергетическую инфраструктуру, способную поддерживать экономический рост при сохранении высоких стандартов безопасности и охраны окружающей среды. В современном мире электроэнергия, вырабатываемая атомной энергетикой, достигает 10% от общего объема получаемой энергии. В 32 странах мира работают 440 реакторов. При этом некоторые страны наращивают объемы инвестиций в атомную энергетику. Например, в таких странах, как Китай, Россия, Индия, Франция и Южная Корея, построены и продолжают строиться новые АЭС. Таким образом, с каждым годом спрос на ядерную энергетику значительно возрастает.

Казахстан, в свою очередь, является одной из крупнейших стран – производителей энергии в Центральной Азии. Республика обладает богатыми запасами энергетических ресурсов, особенно угля, нефти и природного газа. Кроме того, Казахстан является одной из крупнейших в мире стран – производителей урана, что делает наше государство потенциально важным игроком в сфере атомной энергетики.

Тем не менее мнение населения относительно строительства АЭС разделилось. Безусловно, атомная энергетика оказывает существенное влияние на повышение экономического потенциала. Однако народная память еще не забыла о последствиях взрывов на Семипалатинском полигоне. К этому тоже стоит отнестись с пониманием. Мы не можем стереть историю, более того, население восточного региона до сих пор является свидетелем последствий этих разрушительных испытаний.

Но технологии продолжают развиваться, в энергетике произошли значительные преобразования, сформировалось новое поколение квалифицированных инженеров. Ученые и эксперты всего мира, проведя различные обсуж­дения и всесторонние исследования, смогли найти способы безопасного и безвредного ведения работы АЭС.

Строительство атомной электростанции в Казахстане позволит повысить энергетическую независимость страны и эффективно использовать запасы урана. Этот проект может принести долгосрочную экономическую выгоду и стать экологически чистым источником энергии. Кроме того, АЭС обеспечивает стабильную энергию и служит дополнением к возобновляемым источникам. Среди важных ее преимуществ можно выделить технологическое развитие и укрепление международного сотрудничества.

Полагаю, что особое внимание необходимо уделять безопасности и управлению отходами. Очевидно, что ответственность в первую очередь лежит на квалифицированных инженерах. Но справедли­вости ради нужно отметить, что еще до строительства АЭС подготовка кадров, работающих в этой сфере, является актуальной проблемой.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в каждом Послании последних лет отдавал приоритет техническим и инженерным профессиям и поручил подготовить необходимое количество соответствующих кадров, поэтому в этой сфере продолжается активная работа. Понятно, что эта задача ориентирована прежде всего на университеты и научно-исследовательские институты, имеющие тесные связи с промышленностью. В нашем учебном заведении функционирует инженерный факультет, который ведет образовательную деятельность на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры и выполняет миссию по предоставлению современного и всестороннего инженерного образования.

Для обучения специалистов в области атомной энергетики потребуется много сил и времени. Опыт атомной отрасли показывает, что 80 процентов кризисных ситуаций на атомных электростан­циях является результатом человеческого фактора. Поэтому следует учитывать, что необходимо подготовить специалиста, который не только глубоко разбирается в технологических процессах, но и способен эффективно работать с новейшими цифровыми инструментами, а также обладает всесторонними знаниями в таких областях, как ядерная физика, инженерные системы, экология и управление безопасностью.

Сегодня в атомной промышлен­ности активно используются технологии искусственного интеллекта, автоматизированные системы управления, виртуальное моделирование и большие данные. Эти инструменты позволяют значительно повысить эффективность работы и снизить вероятность аварии. Следовательно, специалист отрасли также должен быть в достаточной степени осведомлен о процессах цифровизации. К этому также можно добавить вопросы междисциплинарных специальностей, инноваций, партнерства с промышленными предприятиями, международного сотрудничества. Поэтому университет должен разработать уникальные образовательные программы, сочетающие практические навыки и теоретическую подготовку для обучения специалистов в области атомной энергетики.

Эксплуатация ядерных энергетических установок, моделирование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов на оборудовании атомных электростанций, решение проблем надежности и культуры безопасности объектов атомной энергетики и выполнение иных работ являются сложным процессом. Не только преподавание, но и организация соответствующей прак­тической работы требует создания и реализации довольно обширного комплексного плана.

МКТУ и Институт ядерной физики тесно сотрудничают для подготовки высококвалифицированных специалистов в области атомной энергетики Казах­стана. Партнерство включает создание совместных образовательных программ, стажировку для студентов и участие в научно-исследовательских проектах. Сот­рудничество направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для национальной атомной отрасли, что способствует развитию атомной энергетики в стране. Особое внимание уделено международному опыту и участию в глобальных инициативах по ядерной безопасности. Не исключаю, что наш вуз может стать одним из важных центров подготовки кадров для АЭС страны.

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