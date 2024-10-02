И с экономикой проблемы, и по линии экологии

АЭС
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Больше половины граждан Германии сожалеют о решении правительства отказаться от атомной энергетики

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По мнению инженера-атомщика, кандидата экономических наук, опытнейшего преподавателя Восточно-Казахстанского технического университета Владимира Гранецкого, многие вопросы, возникающие у казахстанцев относительно строительства АЭС, можно снять, оценив недавний опыт Германии.

Еще в 2011 году в этой стране действовали 12 атомных электростанций, 17 энергоустановок, но в 2023-м в ФРГ "поставили крест" на атомной генерации. Из эксплуатации были выведены последние три энергоблока. Германия отказалась от мирного атома на волне протестов «зеленых» после аварии на японской «Фукусиме-1». Но к чему это привело? По словам ученого, на сегодня в немецких медиа отчетливо звучит мнение, что данный шаг был опрометчивым.

– Полгода назад авторитетное издание Spiegel опубликовало результаты социологического опроса, – рассказал эксперт. – В среднем 51,6 процента опрошенных критикуют отказ от ядерной энергетики. На востоке страны этот показатель доходит до 78 процентов. Когда «зеленые» пробуют говорить об опасных АЭС, в обществе в ответ их обвиняют в «бессмысленной разрушительной работе».

Закрытие атомных станций увеличило счета немцев за электроэнергию. Как подсчитал тот же Spiegel, расходы на электричество в семье с потреблением 4 тыс. киловатт-часов на сегодня достигают 1 412 евро. Эти траты могли быть на 10–12% ниже, если бы в Германии оставили хотя бы те самые три реактора, закрытые в 2023 году.

В издании Handelsblatt, по словам ученого, отказ от атомной энергетики прямо назвали исторической ошибкой. Как показало время, правительство просчиталось, сделав ставку на газовую генерацию. В связи с нестабильностью рынка этого сырья немецкая промышленность получила дополнительные риски.

Местная продукция теряет конкурентные преимущества. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Handelsblatt призвал, по крайней мере, не демонтировать оснащение АЭС и поддерживать их в рабочем состоянии.

– Сейчас в Германии будущее связывают с "зеленым" водородом, – отметил ученый. – Вот передо мной результаты исследования крупного европейского объединения – Института Фраунгофера. Они выложены в открытом доступе. Водородная энергетика будет примерно втрое дороже, чем газовая! Другими словами, страна получит энергию, безопасную с точки зрения экологии, но убийственную для экономики. Единственным решением проблемы в Handelsblatt называют возврашение к атомной генерации – дешевой и нейтральной по выбросам CO2.

На сегодня, по словам Владимира Гранецкого, Международное энергетическое агентство оценивает стоимость 1 мегаватт-часа, выработанного на АЭС, от 30 до 50 долларов – это ниже, чем затраты при производстве электричества, например, на солнечных и ветровых станциях. Относительно дешевой является угольная генерация, однако, как известно, выбросы станций, работающих на каменном топливе, усугубляют парниковый эффект. Интересные исследования провели в Калифорнийском университете, а также в университете Карнеги – Меллона. Обработка статданных с помощью искусственного интеллекта по Германии за период с 2011 по 2017 год показала: рост угольной генерации (в замещение атомной) привел к выбросам в атмосферу дополнительно 36 млн тонн углекислого газа.

– Единственный способ закрывать атомные станции без увеличения выбросов углекислого газа – это консервировать их одновременно со станциями угольными, – отмечает ученый. – Все понимают, насколько это безответственно по отношению к экономике. В решениях ООН говорится: использование ядерной генерации должно быть частью глобальной стратегии по недопущению роста температуры на планете. Есть также заявление МАГАТЭ, что отказ от производства атомной энергии на нынешнем этапе сделает достижение климатических задач намного более сложным и дорогим процессом.

#казахстан #АЭС

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