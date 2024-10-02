Путь к «зеленому» будущему

АЭС
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинская область с ее заводами и угольными ТЭЦ входит в тройку самых экологически неблагоприятных в нашей стране. Поэтому ее жителей особо волнуют вопросы развития «зеленой» энергетики.

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Эта тема стала особенно актуальной в связи с курсом на достижение углеродной нейтральности, который взял Казахстан. Известно, что наша страна намерена обнулить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2060 году.

Мирный атом поможет нам перебраться из грязного ископаемого прошлого в «зеленое» будущее. Такого мнения придерживается депутат Карагандинского областного маслихата, член Народного штаба за строительство АЭС Андрей Ляпунов.

– Атомная электростанция – экологически чистый источник энергии. Этот факт в 2022 году признал Европейский союз, – отмечает карагандинский депутат. – Почему? Потому что в результате выработки электроэнергии с помощью мирного атома нет выбросов парниковых газов. Да, есть отработанное ядерное топливо. Но его объемы несравнимы с тем количеством отходов, которые производят угольные ТЭЦ, – это оксиды серы, азота, углекислый газ, а также сажа и зола. К примеру, в котлах Карагандинской ТЭЦ-3 ежегодно сжигается около трех миллионов тонн угля. В результате образуется более миллиона тонн золы.

Два года назад жители Караганды выступили против строительства нового золоотвала для ТЭЦ-3 в черте города. А он нужен, ведь старый отстойник уже почти заполнен. Люди заявили: объект будет располагаться слишком близко от их домов. А они не хотят дышать золой, которая при малейшем ветре станет разноситься по округе. Горожане писали жалобы в госорганы и даже запустили петицию, но это не помогло. Золоотвал все равно стали строить, ведь угольная ТЭЦ не может функционировать без него.

– Как бы нам ни хотелось, золоотвал не может действовать 100 лет. Он служит всего пять-шесть лет, а потом надо строить новый, – со знанием дела рассуждает член Народного штаба за строительство АЭС Андрей Ляпунов. – Я был руководителем компании, владеющей карагандинскими ТЭЦ, поэтому знаю проблему изнутри. Золоотвал – это головная боль для всех: и для владельца, и для жителей, и для окружающей среды. Он пылит, вредит здоровью людей, его земли становятся непригодными для дальнейшего использования.

инфографика Павла Цедилина

Солнечные электростанции и ветряки вреда людям и природе не наносят. Но у них есть один существенный недостаток – зависимость от погодных условий. Когда светит солнце и дует ветер, электроэнергия вырабатывается, а если нет, то объект «садится на ноль». Такая ситуация для нас неприемлема. Казахстану нужен стабильный источник электроэнергии.

– Есть такой показатель, как коэффициент использования установленной мощности, – объясняет Андрей Ляпунов. – У возобновляемых источников энергии он не превышает 20%. У угольных ТЭЦ составляет примерно 40%, а у АЭС – более 80%. Такой высокий уровень достигается за счет того, что станция на ядерном топливе работает стабильно.

Стабильность особенно важна сейчас, когда наша республика столкнулась с нехваткой электроэнергии. Ее дефицит составляет около 2 000 МВт. Из-за этого наша страна вынуждена закупать электроэнергию в России и Кыргызстане, расходуя бюджетные миллиарды, которые могли бы пойти на строительство школ, ремонт дорог, повышение пенсий и зарплат бюджетникам.

– Я считаю, мы можем и должны повлиять на ситуацию, – говорит карагандинец. – Строительство АЭС – лучший вариант. Тем более что у нас есть собственное сырье. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана. К тому же мы сами производим ядерное топливо. Нельзя не использовать такие преимущества. По-моему, иметь атомную электростанцию – это все равно, что в космос полететь. АЭС – это прогресс.

Добавим, что Казахстан пока не собирается отказываться от угольных ТЭЦ. Они составляют основу нашей энергосистемы. Что касается солнечных и ветроэлектростанций, то их строительство остается в приоритете. Ведь без ВИЭ невозможно перейти в «зеленое» будущее.

#казахстан #экология #АЭС #атомная энергетика #мирный атом #атом

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