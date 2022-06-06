Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме

Несторонние наблюдатели

Казахстан к организации референдума подошел во всеоружии, а население демонстрирует электоральную активность, которая свидетельствует о политической зрелости казахстанцев.

Таков итог миссии наблюдателей за голосованием.

Так, член Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Абдыжапар Бекматов отметил высокую активность населения на референдуме с раннего утра:

– Мы были на открытии участка, посетили некоторые из них в столице и других городах и констатируем активность электората. На одном из участков было более 2 тысяч граждан, свыше 100 из которых проголосовали с раннего утра.

Также, по его мнению, созданы хорошие условия голосования для лиц с ограниченными возможностями.

– На участках созданы все условия для наблюдателей, для избирателей, особенно хочу отметить условия для лиц с инвалидностью. Везде установлены пандусы, специальные кабины. Одним словом, созданы условия для каждого участника референдума, – сказал Абдыжапар Бекматов.

Вице-президент Международной тюркской академии Физули Маджидли констатировал большую заинтересованность казахстанцев в референдуме.

– Мы были на девяти избирательных участках, увидели, что люди заинтересованы, активно участвуют в референдуме. Ни одного нарушения на это время нами зафиксировано не было – на участках работа идет четко и отлаженно, видно, что члены комиссий хорошо подготовлены, работают согласно нормам и стандартам данного процесса, – отметил наблюдатель.

Физули Маджидли выразил солидарность с происходящими в Казахстане политическими процессами.

– Академическое сообщество тюркского мира наблюдает за референдумом в Казахстане­ с высоким интересом. Мы верим, что в данных условиях единство и солидарность тюркских стран должны быть очень сильными, – добавил он.

Активность молодого поколения казахстан­цев на референдуме отметил Координатор группы наблюдателей Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Барот Баротзада.

– Чувствуется высокая организация процесса и активное участие населения, патрио­тический настрой, в том числе молодого поколения, – сказал наблюдатель.

Барот Баротзада также отметил, что члены избирательных комиссий на участках демонстрируют высокий уровень профессионализма.

– Нам удалось установить, что на все участки были назначены опытные специалисты, которые не раз принимали участие в выборном процессе. Я заявляю от имени группы наблюдателей ПА ОДКБ, что в ходе наблюдения процесса голосования на десяти участках не было установлено нарушений норм и правил проведения референдума. Чувствуется высокая гражданская зрелость молодого поколения Казахстана, – сказал он.

Высказался и глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов. Он подчерк­нул принцип невмешательства миссии в процесс голосования.

– Миссия строит свою работу на основе невмешательства во внутренние дела Казах­стана, политической нейтральности на основе нормативных документов, принятых в рамках СНГ. По окончании голосования руководители делегаций соберутся и примут итоговое заключение о ходе голосования, – сказал глава миссии.

Также он отметил, что миссия наблюдателей СНГ досконально проинформирована о процедурах голосования на референдуме.

– Миссия от СНГ – самая многочисленная, нас аккредитовано 144 человека, она начала работу 21 мая. Я работаю как руководитель миссии с 1 июня в Казахстане.­ У нас состоялся ряд встреч с руководителями госорганов РК, с руководством Верховного суда, Конституционного совета, МВД, Генпрокуратуры, Минюста, где мы были проинформированы о ходе подготовки к важнейшему политическому событию в жизни Казахстана, – отметил Леонид Анфимов.