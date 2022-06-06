Политика Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме 6 июня 2022 г. 1:00 Лаура Тусупбекова Несторонние наблюдатели Казахстан к организации референдума подошел во всеоружии, а население демонстрирует электоральную активность, которая свидетельствует о политической зрелости казахстанцев. Таков итог миссии наблюдателей за голосованием. Так, член Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Абдыжапар Бекматов отметил высокую активность населения на референдуме с раннего утра: – Мы были на открытии участка, посетили некоторые из них в столице и других городах и констатируем активность электората. На одном из участков было более 2 тысяч граждан, свыше 100 из которых проголосовали с раннего утра. Также, по его мнению, созданы хорошие условия голосования для лиц с ограниченными возможностями. – На участках созданы все условия для наблюдателей, для избирателей, особенно хочу отметить условия для лиц с инвалидностью. Везде установлены пандусы, специальные кабины. Одним словом, созданы условия для каждого участника референдума, – сказал Абдыжапар Бекматов. Вице-президент Международной тюркской академии Физули Маджидли констатировал большую заинтересованность казахстанцев в референдуме. – Мы были на девяти избирательных участках, увидели, что люди заинтересованы, активно участвуют в референдуме. Ни одного нарушения на это время нами зафиксировано не было – на участках работа идет четко и отлаженно, видно, что члены комиссий хорошо подготовлены, работают согласно нормам и стандартам данного процесса, – отметил наблюдатель. Физули Маджидли выразил солидарность с происходящими в Казахстане политическими процессами. – Академическое сообщество тюркского мира наблюдает за референдумом в Казахстане с высоким интересом. Мы верим, что в данных условиях единство и солидарность тюркских стран должны быть очень сильными, – добавил он. Активность молодого поколения казахстанцев на референдуме отметил Координатор группы наблюдателей Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Барот Баротзада. – Чувствуется высокая организация процесса и активное участие населения, патриотический настрой, в том числе молодого поколения, – сказал наблюдатель. Барот Баротзада также отметил, что члены избирательных комиссий на участках демонстрируют высокий уровень профессионализма. – Нам удалось установить, что на все участки были назначены опытные специалисты, которые не раз принимали участие в выборном процессе. Я заявляю от имени группы наблюдателей ПА ОДКБ, что в ходе наблюдения процесса голосования на десяти участках не было установлено нарушений норм и правил проведения референдума. Чувствуется высокая гражданская зрелость молодого поколения Казахстана, – сказал он. Высказался и глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов. Он подчеркнул принцип невмешательства миссии в процесс голосования. – Миссия строит свою работу на основе невмешательства во внутренние дела Казахстана, политической нейтральности на основе нормативных документов, принятых в рамках СНГ. По окончании голосования руководители делегаций соберутся и примут итоговое заключение о ходе голосования, – сказал глава миссии. Также он отметил, что миссия наблюдателей СНГ досконально проинформирована о процедурах голосования на референдуме. – Миссия от СНГ – самая многочисленная, нас аккредитовано 144 человека, она начала работу 21 мая. Я работаю как руководитель миссии с 1 июня в Казахстане. У нас состоялся ряд встреч с руководителями госорганов РК, с руководством Верховного суда, Конституционного совета, МВД, Генпрокуратуры, Минюста, где мы были проинформированы о ходе подготовки к важнейшему политическому событию в жизни Казахстана, – отметил Леонид Анфимов.