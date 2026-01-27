Международный день памяти жертв Холокоста отмечают в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Сегодня исполняется 81 год со дня освобождения Аушвица

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международный день памяти жертв Холокоста является одной из самых значимых дат в современном календаре, служащей одновременно и скорбным реквиемом, и строгим предостережением человечеству. Выбор этой даты глубоко символичен: именно в этот день в 1945 году войска Красной армии вошли на территорию Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - самого масштабного нацистского лагеря смерти, где за годы войны было уничтожено более миллиона человек, сообщает Kazpravda.kz 

Открытие ворот Освенцима обнажило перед миром масштаб трагедии, которая позже получила название «Шоа», что в переводе с иврита означает «катастрофа». Официальный статус на международном уровне этот день получил лишь в 2005 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН, что стало коллективным обязательством наций не только помнить о шести миллионах погибших евреев и миллионах представителей других преследуемых групп, но и активно противодействовать любым проявлениям нетерпимости в будущем.

Холокост ввел в мировой лексикон такие понятия, как «геноцид» и «преступления против человечности». ООН была создана во многом как ответ на ужасы Второй мировой войны, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Современные историки подчеркивают: знание о Холокосте – не только изучение прошлого, но и развитие «критического мышления» сегодня, чтобы распознавать пропаганду и ксенофобию в их зачатке.

Логика этого памятного дня строится на трех фундаментальных столпах: сохранении исторической правды, образовании и воспитании человечности.

В нынешних условиях, когда мир практически полностью переходит от живых свидетельств к архивной памяти из-за ухода последних очевидцев тех событий, фокус даты смещается на молодежь.

Сегодня сохранение памяти о Холокосте представляет собой не только изучение хронологии гетто и концентрационных лагерей, а анализ того, как обычное общество может допустить расчеловечивание других слоев населения. Образовательные программы подчеркивают, что геноцид не начинается сразу с массовых убийств; он начинается с языка ненависти, предрассудков и равнодушия большинства.

В этой связи 27 января по всему миру проводятся не только траурные митинги и зажжение свечей, но и научные конференции, кинопоказы и уроки мужества, направленные на формирование гражданской ответственности. Жестокие уроки Холокоста легли в основу Всеобщей декларации прав человека и современного международного права.

Именно сохранение памяти и преемственность поколений позволяют превратить этот горький опыт в наследие, гарантирующее, что ошибки прошлого не повторятся в будущем. В конечном итоге, эта значимая дата напоминает каждому, что демократия и человеческое достоинство – величины хрупкие, требующие ежедневной защиты и осознанного выбора в пользу сострадания, а не ненависти. 

#жертвы #дата #история #Холокост

