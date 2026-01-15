Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Алматы пресекли незаконную деятельность иностранного мошеннического call-центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

Было установлено, что иностранные граждане с привлечением казахстанцев организовали противоправную схему телефонного мошенничества.

«Злоумышленники приобретали и использовали SIP-номера, посредством которых осуществлялись многотысячные обманные звонки гражданам с целью хищения денег. В результате проведенных следственно-оперативных действий выявлены и обесточены серверы, обеспечивавшие функционирование call-центра. Незаконная деятельность полностью пресечена», – прокомментировали в надзорном органе.

Там же добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.