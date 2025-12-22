Международный центр Навруза создадут в Таджикистане

В ходе Послания Маджлиси Оли Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать в Душанбе международный центр Навруза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Ховар 

Фото: Акорда

Принимая во внимание вечную философию и мудрость арийского нового года, то есть Навруза, гуманистические традиции и обряды, их использование в деле воспитания подрастающего поколения, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в ходе Послания Маджлиси Оли страны было поручено открыть Международный центр Навруза в городе Душанбе.

«Выражаю уверенность, что реализация данных шагов является неоспоримым доказательством 6-тысячелетней истории и культуры нас, таджиков. Национальной академии наук, другим научно-исследовательским и проектным учреждениям поручается с привлечением ученых и специалистов разработать концепцию вышеназванных центров на основе архитектурных и градостроительных традиций, древних обрядов градостроительства и градоуправления таджиков и в кратчайшие сроки представить в Правительство страны», — сказал Лидер нации.

Как сообщает пресс-служба лидера страны, 17 декабря президент подписал указ об объявлении 2026 года «Годом расширения работ по благоустройству и созиданию, укрепления национального самопознания и самосознания». 

Согласно указу, Правительству Республики Таджикистан поручено в течение месяца подготовить и представить на утверждение план мероприятий по его реализации. 

Указ принят на основании статьи 69 Конституции Республики Таджикистан.

