Международный турнир PGL Astana 2026 стартовал в столице

Айман Аманжолова
корреспондент

В столичном спортивном комплексе «Barys Arena» проходит международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Участие в нем принимают 16 команд мирового уровня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Турнир с призовым фондом 1,6 миллиона долларов США организован PGL Esports SRL. В соревновании принимают участие 16 команд мирового уровня, среди которых Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports и Heroic.

Среди приглашенных гостей - чемпион мира по Counter-Strike Даурен Кыстаубаев, игрок FURIA Esports Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, ведущий турниров PGL James Banks, а также чемпион мира Габриель Толедо.

Турнир включен в календарь туристских мероприятий на 2026 год, утвержденный Министерством туризма и спорта Республики Казахстан.

Эксперты отмечают, что на фоне растущего интереса мировой аудитории к киберспорту проведение подобных крупных соревнований в Казахстане повышает привлекательность Астаны для иностранных туристов. Один из зрителей, специально прилетевших в столицу из Москвы, Александр Белобух, высоко оценил уровень организации турнира.

«Я впервые в Астане и нахожусь в приятном, культурном шоке. Особенно радует, что в стране существует огромный интерес молодежи к киберспорту. Во многом это связано с наличием у Казахстана такого сильного игрока, как Даниил Голубенко, который сейчас выступает за бразильский клуб FURIA Esports. Будем честны, он настоящий кумир для молодежи и это абсолютно заслуженно. Голубенко показывает качественную игру и достойно представляет Казахстан на мировой арене. В контексте развития туризма это отличный пример того, как страна продвигает собственный бренд, демонстрируя, что идет в ногу со временем», - отметил Александр Белобух.

Спортивный обозреватель и эксперт Нурболат Жомарт считает проведение подобных мероприятий в Казахстане закономерным, учитывая растущую вовлеченность соотечественников в развитие киберспорта.

«Еще несколько лет назад сложно было поверить, что PGL проведет турнир в Астане. Однако организаторы видят, что в странах СНГ Counter-Strike 2 чрезвычайно популярен и здесь уже есть топовые игроки. Один из них - Абдурахим Иса, известный под никнеймом mo0N. Это очень сильный киберспортсмен, и хочется верить, что его команда сможет дойти до финала. Даниил Голубенко уже опытный игрок, а фактор домашних трибун может сыграть ключевую роль. Тем не менее конкуренция на турнире крайне высокая, особенно со стороны Team Spirit», - подчеркнул эксперт.

Участники турнира также отмечают, что проведение PGL Astana 2026 способствует развитию событийного туризма и укрепляет позиции Астаны как международной площадки для проведения крупных киберспортивных мероприятий.

 

#Астана #турнир #PGLAstana2026

