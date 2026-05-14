Столичные школьники вошли в число лучших на международном чемпионате по робототехнике

В Астане завершился V международный чемпионат по робототехнике Robotek Grand Tournament Astana 2026, на котором столичные школьники отличились высокими результатами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В этом году масштабное соревнование, впервые организованное в рамках президентской инициативы «TurkTime!», объединило молодых инженеров тюркского мира, передает официальный сайт акимата столицы.

В международном чемпионате приняли участие лучшие команды из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, благодаря чему турнир 2026 года установил рекорд по количеству зарубежных участников. На столичной площадке между собой соревновались более 45 международных команд.

За последние пять лет Robotek Grand Tournament Astana 2026 превратился в крупнейшую IT-образовательную площадку Казахстана, а в текущем году стал одним из важнейших технологических событий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Чемпионат прошел при поддержке Минпросвещения и акимата Астаны. В число организаторов вошли Республиканский научно-практический центр «Дарын», Центр по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», Nazarbayev University, NU Impact Foundation и школа робототехники Robotek.

По итогам соревнований столичные школьники продемонстрировали лучшие результаты в ряде ключевых категорий, подтвердив на международном уровне высокий статус Астаны как центра образования и технологий.

В частности, в категории «Робот-доставщик» I место заняли Ерали Амангелдиев и Кайсар Куан, а Ескендир Болатхан и Иван Крамаренко расположились на III месте.

В категории Matrix League of Mecha-clash команда в составе Глеба Листопаднего, Нурдаулета Куандыка и Амандоса Аубакирова завоевала I место.

Кроме того, чемпионами стали Рустам Анас и Олжас Шалкарбеков. Команды Еркебулана Зулфикара и Алена Бейсенбаева, а также Артёма Цхая и Санжара Жумабая стали обладателями II места.

В категории «Мерген» Ерназар Ерсайын и Садуакас Акмурат удостоились серебряных наград. А в направлении «РобоБаскетбол» II место заняли Алдияр Утыбаев и Акниет Калжан.

В категории Matrix Innovation Challenge Азамат Адайулы, Зере Ордабай и Мурат Алимхан заняли II место, а Нурай Кадиркулова, Еркеназ Кадырбекова и Сабина Шулезбаева получили III место.

Столичные участники были высоко оценены и в специальных номинациях. Номинация «Лучшая команда девочек» была вручена Жибек Дон и Айзере Нуруш. А победителями специальной номинации Mecha-clash стали София Арешева и Аделя Каирбекова.

Кроме того, образовательный грант от Energo University выиграл Азамат Адайулы. Одним из главных достижений чемпионата стало то, что по итогам общекомандного зачета «Кубок страны» достался Астане. Это является конкретным результатом высокой подготовки и систематического труда столичных школьников в сфере инженерного мышления, программирования и робототехники.