На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова

Поисковики сразу же связались с ОО «Атамның аманаты», которое на волонтерской основе успешно работает уже восьмой год, помогая родным в поиске солдат, не вернувшихся с войны.

– Утром 5 мая нам позвонили друзья из России. Руководитель поискового отряда «Пионер» из города Ржева Михаил Богданов сообщил, что «Патриот» и «Дружина» обнаружили останки девятерых солдат. У одного из них был медальон, и оказалось, что солдат – уроженец Жамбылской области Кенеман Дидарбеков. В записке был указан адрес: Казахская АССР, Джамбульская область, Свердловский район, колхоз Кок-Узек, – рассказывает учредитель ОО «Атамның аманаты» Алия Сагимбаева. – Мы с коллегами сразу же сделали рассылку в чаты. Первым делом я отправила информацию в группу «Тараз тектану», и, вы знаете, к поиску родных подключились все! Через полтора часа был первый звонок от потомка найденного солдата. Вот такие у нас люди! Не пройдут никогда мимо, если могут помочь.

Как выяснилось, у самого Кенемана детей не было. Но у двоих его братьев есть многочисленные потомки. Первым в ОО «Атамның аманаты» позвонил Азамат Алимбаев. Он рассказал, что Кенеман ушел в армию добровольцем и считался пропавшим без вести. У него был старший брат Кенебай, который домой с войны вернулся. У Кенебая было двое сыновей – Бекболат, Есболат, и от них есть потомки.

– После Азамата позвонили внуки Бекболата – Манат и Айт­бек. Айтбек является старейшиной в их роду. Я объяснила ситуацию. Сейчас мы на связи с родными солдата. Позвонили и другие потомки, стало понятно, что род большой, сплоченный. Люди пишут, откликаются, советуются. Наши друзья-поисковики очень надеются, что кто-то из потомков сможет поехать на торжественную церемонию захоронения, которая состоится 23 августа на военно-мемориальном кладбище в деревне Веригино Зубцовского района, – продолжает Алия Сагимбаева.

Сам Айтбек Кенебаев рассказывает:

– У нашего деда было три сына. Все ушли на фронт, двое вернулись живыми, а Кенеман пропал без вести. Все эти годы мы пытались найти его могилу, чтобы по традиции отвезти на нее горсть родной земли, но никаких зацепок не было. И мы очень рады, что наш дед найден. Он погиб как герой, в бою... Сейчас мы будем обсуждать дальнейшие действия.

Мы связались и с акимом аула Кок-Озек Абдулмуратом Мадибаевым.

– Кенеман Дидарбеков – уроженец нашего аула. Кроме того, он был первым председателем колхоза. До сегодняшнего дня числился как без вести пропавший в годы войны. Получив информацию о том, что найдено место его захоронения, мы передали эту радостную весть родным, – сказало он.

В это время в чате большого клана Дидарбековых было оживленно. Все, конечно, обсуждали новость. Шутка ли – найдены останки воина, и теперь известно точное место, где их родственник нашел последний приют.

Стоит отметить, что поисковые отряды «Пионер», «Патриот», «Дружина» ведут работы практически круглый год. Тот день выдался для волонтеров из поисковых отрядов России и Казахстана очень активным. Звонки и сообщения в мессенджерах продолжали и продолжали идти. Уже глубокой ночью поисковики из России написали в чате: «Только до Интернета добрался, а тут хорошие новости! Яму с бойцами нашел я – Роман Александрович Столяр. Медальон в раскопе нашел Сергей Васильевич Киселев. Также на этом раскопе нам помогал Андрей из Воронежа».

– Два года назад, когда я с коллегами была в Ржеве на месте захоронения нашего деда Кайсара, местные жители и поисковики говорили: «Здесь каждый метр пропитан кровью ваших дедов». И в такие моменты ясно понимаешь: память – не просто слова. Это связь поколений. Это наш внутренний долг. Это уважение к тем, кто отдал жизнь, чтобы мы сегодня жили. Пусть души этих солдат будут в мире и покое. Пусть Всевышний дарует им милость и свет. Пусть их имена живут в сердцах потомков, а род продолжает их путь с достоинством и благодарностью, – отметила Алия Сагимбаева.

И с ней нельзя не согласиться. Память – это, действительно, не просто слова. А еще мне вспомнилось стихотворение «Меня наш­ли» российского поэта Сергея Белкина, написанное 12 лет назад.