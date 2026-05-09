На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова

Общество
Зарина Москау
специальный корреспондент

В ходе полевой экспедиции поисковые отряды «Патриот» и «Дружина» обнаружили ранее не учтенное санитарное захоронение, где покоились девять солдат Красной армии. У одного из них был солдатский медальон, внутри которого очень хорошо сохранилась записка с данными бойца. Удивительно, но восьмигранная капсула из пластмассы сберегла бумажный бланк, которому почти сто лет.

Поисковики сразу же связались с ОО «Атамның аманаты», которое на волонтерской основе успешно работает уже восьмой год, помогая родным в поиске солдат, не вернувшихся с войны.

– Утром 5 мая нам позвонили друзья из России. Руководитель поискового отряда «Пионер» из города Ржева Михаил Богданов сообщил, что «Патриот» и «Дружина» обнаружили останки девятерых солдат. У одного из них был медальон, и оказалось, что солдат – уроженец Жамбылской области Кенеман Дидарбеков. В записке был указан адрес: Казахская АССР, Джамбульская область, Свердловский район, колхоз Кок-Узек, – рассказывает учредитель ОО «Атамның аманаты» Алия Сагимбаева. – Мы с коллегами сразу же сделали рассылку в чаты. Первым делом я отправила информацию в группу «Тараз тектану», и, вы знаете, к поиску родных подключились все! Через полтора часа был первый звонок от потомка найденного солдата. Вот такие у нас люди! Не пройдут никогда мимо, если могут помочь.

Как выяснилось, у самого Кенемана детей не было. Но у двоих его братьев есть многочисленные потомки. Первым в ОО «Атамның аманаты» позвонил Азамат Алимбаев. Он рассказал, что Кенеман ушел в армию добровольцем и считался пропавшим без вести. У него был старший брат Кенебай, который домой с войны вернулся. У Кенебая было двое сыновей – Бекболат, Есболат, и от них есть потомки.

– После Азамата позвонили внуки Бекболата – Манат и Айт­бек. Айтбек является старейшиной в их роду. Я объяснила ситуацию. Сейчас мы на связи с родными солдата. Позвонили и другие потомки, стало понятно, что род большой, сплоченный. Люди пишут, откликаются, советуются. Наши друзья-поисковики очень надеются, что кто-то из потомков сможет поехать на торжественную церемонию захоронения, которая состоится 23 августа на военно-мемориальном кладбище в деревне Веригино Зубцовского района, – продолжает Алия Сагимбаева.

Сам Айтбек Кенебаев рассказывает:

– У нашего деда было три сына. Все ушли на фронт, двое вернулись живыми, а Кенеман пропал без вести. Все эти годы мы пытались найти его могилу, чтобы по традиции отвезти на нее горсть родной земли, но никаких зацепок не было. И мы очень рады, что наш дед найден. Он погиб как герой, в бою... Сейчас мы будем обсуждать дальнейшие действия.

Мы связались и с акимом аула Кок-Озек Абдулмуратом Мадибаевым.

– Кенеман Дидарбеков – уроженец нашего аула. Кроме того, он был первым председателем колхоза. До сегодняшнего дня числился как без вести пропавший в годы войны. Получив информацию о том, что найдено место его захоронения, мы передали эту радостную весть родным, – сказало он.

В это время в чате большого клана Дидарбековых было оживленно. Все, конечно, обсуждали новость. Шутка ли – найдены останки воина, и теперь известно точное место, где их родственник нашел последний приют.

Стоит отметить, что поисковые отряды «Пионер», «Патриот», «Дружина» ведут работы практически круглый год. Тот день выдался для волонтеров из поисковых отрядов России и Казахстана очень активным. Звонки и сообщения в мессенджерах продолжали и продолжали идти. Уже глубокой ночью поисковики из России написали в чате: «Только до Интернета добрался, а тут хорошие новости! Яму с бойцами нашел я – Роман Александрович Столяр. Медальон в раскопе нашел Сергей Васильевич Киселев. Также на этом раскопе нам помогал Андрей из Воронежа».

– Два года назад, когда я с коллегами была в Ржеве на месте захоронения нашего деда Кайсара, местные жители и поисковики говорили: «Здесь каждый метр пропитан кровью ваших дедов». И в такие моменты ясно понимаешь: память – не просто слова. Это связь поколений. Это наш внутренний долг. Это уважение к тем, кто отдал жизнь, чтобы мы сегодня жили. Пусть души этих солдат будут в мире и покое. Пусть Всевышний дарует им милость и свет. Пусть их имена живут в сердцах потомков, а род продолжает их путь с достоинством и благодарностью, – отметила Алия Сагимбаева.

И с ней нельзя не согласиться. Память – это, действительно, не просто слова. А еще мне вспомнилось стихотворение «Меня наш­ли» российского поэта Сергея Белкина, написанное 12 лет назад.

#ВОВ #поисковики #патриот #Кенеман Дидарбеков #Дружина

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

День матерей отмечают в Казахстане
Уроки памяти
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
Виден флаг теперь издалека

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]