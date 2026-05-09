Возвращение в элиту

Спорт
Аскар Султан

Национальная сборная Казахстана по хоккею официально оформила возвращение в высший дивизион мирового первенства.

фото IIHF

Драматичный матч против сборной Украины в польском Сосновце стал не просто центральным событием турнира в дивизионе IA, но и настоящим испытанием воли для подопечных Талгата Жайлауо­ва. Итоговая победа в серии пос­лематчевых буллитов при счете 4:4 по итогам основного времени и овертайма позволила нашей коман­де досрочно гарантировать себе место среди сильнейших дружин планеты на следующий год.

С самого начала сборная Украи­ны, ведущая отчаянную борьбу за возвращение в элиту, предложила казахстанцам высокий темп и жесткую силовую игру. Однако первыми успеха добились именно наши. На 13-й минуте первого периода Всеволод Логвин точным броском завершил затяжную атаку, выведя Казахстан вперед. Первая двадцатиминутка прошла под знаком тактической дуэли: обе коман­ды осторожничали, понимая цену каждой ошибки.

А вот второй период превратился в настоящий голевой фейер­верк, который заставил болельщиков изрядно понервничать. Сразу после перерыва украинцы организовали «холодный душ» для нашей команды: уже на 11-й секунде Андрей Денискин восстановил равновесие. Казахстанцы не стушевались, и на 11-й минуте Кирилл Ляпунов вновь вывел сборную вперед, а спустя всего две минуты опытнейший Роман Старченко точным кистевым брос­ком увеличил преимущество до комфортных 3:1. Казалось, что наши хоккеисты контролируют ситуацию, но украинская сборная проявила характер. Сначала Игорь Мережко реализовал чис­ленное преимущество, сократив отставание, а за считаные секунды до конца второго игрового отрезка Александр Пересунько сделал счет равным – 3:3.

В заключительной двадцатиминутке нерв игры накалился до предела. На 11-й минуте третьего периода Артем Гребеник впервые в матче вывел Украину вперед – 4:3. В этот критический момент сборной Казахстана потребовалось проявить все свои лидерские качест­ва. Ответ не заставил себя долго ждать: буквально через минуту Батырлан Муратов восстановил паритет, вовремя оказавшись на пятаке, – 4:4. Оставшееся время третьего периода и пятиминутный овертайм в формате «три на три» прошли в обоюдоострых атаках, но вратари обеих команд творили чудеса, переводя выяснение отношений в серию буллитов.

В лотерее послематчевых брос­ков мастерство казахстанских исполнителей и хладнокровие голкипера оказались выше. Эта победа принесла в копилку сборной два важнейших очка, доведя общий баланс до 11 очков после четырех игр.

Таким образом, набрав недосягаемое для большинства пресле­дователей количество баллов, Казахстан досрочно обеспечил себе одну из двух путевок в топ-дивизион. Наша команда примет участие в 90-м по счету чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Германии весной 2027 года. Матчи мирового первенства состоятся в Дюссельдорфе и Мангейме.

#Казахстан #Спорт #хоккей

