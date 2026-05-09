Возвращение в элиту Спорт 9 мая 2026 г. 5:00 Аскар Султан Национальная сборная Казахстана по хоккею официально оформила возвращение в высший дивизион мирового первенства. фото IIHF Драматичный матч против сборной Украины в польском Сосновце стал не просто центральным событием турнира в дивизионе IA, но и настоящим испытанием воли для подопечных Талгата Жайлауова. Итоговая победа в серии послематчевых буллитов при счете 4:4 по итогам основного времени и овертайма позволила нашей команде досрочно гарантировать себе место среди сильнейших дружин планеты на следующий год. С самого начала сборная Украины, ведущая отчаянную борьбу за возвращение в элиту, предложила казахстанцам высокий темп и жесткую силовую игру. Однако первыми успеха добились именно наши. На 13-й минуте первого периода Всеволод Логвин точным броском завершил затяжную атаку, выведя Казахстан вперед. Первая двадцатиминутка прошла под знаком тактической дуэли: обе команды осторожничали, понимая цену каждой ошибки. А вот второй период превратился в настоящий голевой фейерверк, который заставил болельщиков изрядно понервничать. Сразу после перерыва украинцы организовали «холодный душ» для нашей команды: уже на 11-й секунде Андрей Денискин восстановил равновесие. Казахстанцы не стушевались, и на 11-й минуте Кирилл Ляпунов вновь вывел сборную вперед, а спустя всего две минуты опытнейший Роман Старченко точным кистевым броском увеличил преимущество до комфортных 3:1. Казалось, что наши хоккеисты контролируют ситуацию, но украинская сборная проявила характер. Сначала Игорь Мережко реализовал численное преимущество, сократив отставание, а за считаные секунды до конца второго игрового отрезка Александр Пересунько сделал счет равным – 3:3. В заключительной двадцатиминутке нерв игры накалился до предела. На 11-й минуте третьего периода Артем Гребеник впервые в матче вывел Украину вперед – 4:3. В этот критический момент сборной Казахстана потребовалось проявить все свои лидерские качества. Ответ не заставил себя долго ждать: буквально через минуту Батырлан Муратов восстановил паритет, вовремя оказавшись на пятаке, – 4:4. Оставшееся время третьего периода и пятиминутный овертайм в формате «три на три» прошли в обоюдоострых атаках, но вратари обеих команд творили чудеса, переводя выяснение отношений в серию буллитов. В лотерее послематчевых бросков мастерство казахстанских исполнителей и хладнокровие голкипера оказались выше. Эта победа принесла в копилку сборной два важнейших очка, доведя общий баланс до 11 очков после четырех игр. Таким образом, набрав недосягаемое для большинства преследователей количество баллов, Казахстан досрочно обеспечил себе одну из двух путевок в топ-дивизион. Наша команда примет участие в 90-м по счету чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Германии весной 2027 года. Матчи мирового первенства состоятся в Дюссельдорфе и Мангейме. #Казахстан #Спорт #хоккей