Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

В преддверии Дня Победы на в Астане представили спектакль «Алия», посвященный легендарной казахской героине Алие Молдагуловой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Постановка, основанная на пьесе «Қаһарман қыз» казахстанского драматурга Каната Жунусова в инсценировке режиссера Игоря Седина, стала не просто рассказом о войне, а глубоким размышлением о внутренней силе человека, дружбе и духовной стойкости.

Как рассказал режиссер Игорь Седин, работа над спектаклем началась с серьезного исследования архивных материалов. Он изучал биографические данные Алии Молдагуловой, воспоминания сослуживцев и, самое главное, письма самой героини, сохранившиеся в архивах и опубликованные в сборниках.

Именно они помогли авторам передать не сухие факты биографии, а живой характер и эмоциональную правду молодой девушки, которой было всего 19 лет.

Главной особенностью постановки стало практически полное отсутствие привычных сцен войны. На сцене не звучат выстрелы и взрывы, нет масштабных боевых эпизодов.

По словам режиссера, это было принципиальным художественным решением.

«Мы сознательно отказались от сцен боев. Здесь нет ни одного выстрела. Но есть внутренняя борьба и рост — от девочки до воина», — отмечает режиссер.

Такой подход позволил сделать акцент на духовном противостоянии и человеческих переживаниях. История раскрывает Алию не только как бесстрашного снайпера, но и как обычную девушку со своими мечтами, переживаниями и привязанностями.

«Когда я начал писать пьесу, я сразу придумал, что это будет история по мотивам фильма «А зори здесь тихие». С актерским составом проблем не было. Девчонки схватывали все на лету. Если нужно мобилизоваться — они очень легкие на подъем. С мальчиками было даже чуть сложнее», — рассказал он.

Еще одним выразительным приемом стали параллельные сюжетные линии и временные переходы, когда сцены настоящего словно перетекают в будущее. Особое впечатление на зрителей произвели фрагменты писем Алии, звучащие со сцены.

#Астана #акимат #театр #День Победы #спектакль #«Алия»

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в сто…
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в…
Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел …
Казахстан представил Национальный павильон на 61-й Венециан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]