Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы на в Астане представили спектакль «Алия», посвященный легендарной казахской героине Алие Молдагуловой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Постановка, основанная на пьесе «Қаһарман қыз» казахстанского драматурга Каната Жунусова в инсценировке режиссера Игоря Седина, стала не просто рассказом о войне, а глубоким размышлением о внутренней силе человека, дружбе и духовной стойкости.

Как рассказал режиссер Игорь Седин, работа над спектаклем началась с серьезного исследования архивных материалов. Он изучал биографические данные Алии Молдагуловой, воспоминания сослуживцев и, самое главное, письма самой героини, сохранившиеся в архивах и опубликованные в сборниках.

Именно они помогли авторам передать не сухие факты биографии, а живой характер и эмоциональную правду молодой девушки, которой было всего 19 лет.

Главной особенностью постановки стало практически полное отсутствие привычных сцен войны. На сцене не звучат выстрелы и взрывы, нет масштабных боевых эпизодов.

По словам режиссера, это было принципиальным художественным решением.

«Мы сознательно отказались от сцен боев. Здесь нет ни одного выстрела. Но есть внутренняя борьба и рост — от девочки до воина», — отмечает режиссер.

Такой подход позволил сделать акцент на духовном противостоянии и человеческих переживаниях. История раскрывает Алию не только как бесстрашного снайпера, но и как обычную девушку со своими мечтами, переживаниями и привязанностями.

«Когда я начал писать пьесу, я сразу придумал, что это будет история по мотивам фильма «А зори здесь тихие». С актерским составом проблем не было. Девчонки схватывали все на лету. Если нужно мобилизоваться — они очень легкие на подъем. С мальчиками было даже чуть сложнее», — рассказал он.

Еще одним выразительным приемом стали параллельные сюжетные линии и временные переходы, когда сцены настоящего словно перетекают в будущее. Особое впечатление на зрителей произвели фрагменты писем Алии, звучащие со сцены.