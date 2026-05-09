Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году, и почтил минутой молчания память погибших фронтовиков, сообщает Kazpravda.kz

В своей речи на церемонии Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что День Победы является священной датой, глубоко укорененной в национальной памяти и личной истории каждой казахстанской семьи.

Спикер Сената отметил, что по инициативе Главы государства в эти дни по всей республике организованы масштабные акции и памятные встречи.

Мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Великой Победы, призваны отдать дань уважения героизму фронтовиков и тружеников тыла, подчеркнуть незыблемость подвига наших предков в сознании нынешнего поколения.

«В этот день мы всем сердцем чтим подвиг старшего поколения, на чью долю выпали тяготы войны, за их невероятную силу духа и героизм. Сегодня во всех регионах страны чествуют наших ветеранов. В преддверии 9 мая Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Кенжебаю Маденову за проявленные в годы войны героизм и отвагу. Как подчеркнул Глава государства, это решение стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости и достойным примером для воспитания молодежи в духе патриотизма и служения народу», – сказал Маулен Ашимбаев и пожелал всем ветеранам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над головой.

Участие в памятном мероприятии приняли также представители ветеранских организаций и силовых ведомств, военнослужащие и депутаты Сената Парламента РК.