Слово об отважной Алие

День Победы
Майдан Орынбаев

Девушка-снайпер стала народной легендой

фото предоставлено областным мемориальным музеем Героя Советского Союза А. Молдагуловой

Имя Героя Советского Сою­за Алии Молдагуловой, столетие со дня рождения которой в прошлом году широко отметили в Казахстане, золотыми буквами вписано в летопись нашей страны. Храбрая дочь казахской степи родилась в 1925 году в селе Булак Кобдинского района Актюбинской области в семье Нурмухамбета Саркулова и Маржан Молдагуловой, которая ласково называла ее в детстве Ақ моншағым (Моя бусинка).

Из книги Жекена Жумаханова «Әлия Молдағұлқызы» известно, что однажды, когда мама Алии вместе с другими женщинами собирала колоски после жатвы, ее смертельно ранил охранник, по неосторожности выстреливший из ружья. В это тяжелое время отец был вынужден отдать дочь на воспитание родственникам по материнской линии. Под опеку Алию взял ее дядя Аубакир, впоследствии дав племяннице свою фамилию. Девочка росла рядом со своей двоюродной сестрой Сапурой, с которой была очень близка.

Аубакир Молдагулов считался хорошим специалистом в области военно-железнодорожного дела. Поначалу работал в Алма-Ате, затем стал координатором в городе Аулие-Ате (ныне Тараз) в политотделе 3-го эксплуатационного управления Туркестано-Сибирской железной дороги. В то время Алия училась в школе, расположенной возле станции. Именно тогда в ее душе зародилась и окрепла любовь к родной земле.

Здание той школы до наших дней не сохранилось. Однако в 2006 году на территории другого образовательного учреждения областного центра – СШ № 11 – был установлен памятник героине. Его автором стал архитектор Серик Алибаев, а скульптором выступил Колжигит Темирхан.

В 1935 году Аубакир Молдагулов поступил в Военно-транспортную академию в Москве и переехал туда вместе с семьей. Алия и Сапура стали учиться в школе № 35 для детей слушателей академии. В 1938-м академия была переведена в Ленинград, и семья переехала туда.

По словам ее учительницы в ленинградской школе № 140 Марии Голубевой, с четвертого класса девочка подружилась с одноклассницей Ниной Быстровой, они сидели за одной партой. Алия отличалась сообразительностью, любознательностью и настойчивостью. Кроме того, она обладала сдержанностью и высокой самодисциплиной. Причем требовательной она была не только к себе, но и ко всем одноклассникам, за что иногда ей даже доставалось от мальчишек.

Она делала успехи в учебе, хотя девочке-казашке, выросшей в ауле, было нелегко учиться в московских и ленинградских школах. Но благодаря своему решительному характеру, стремлению к знаниям и усердию она вошла в число лучших учениц класса и каждый учебный год завершала с почетными грамотами.

В качестве поощрения по решению школьного руководства Алия побывала в знаменитом всесоюзном пионерском лагере «Артек» на побережье Черного моря в Крыму. Путевки туда выдавались только отличникам и самым примерным ученикам. Кстати, Алия отличалась активностью не только в учебе. Так, она научилась кататься на коньках и бегать на лыжах.

В мае 1941 года Аубакир Молдагулов завершил обучение в академии и был направлен на службу в Ташкент в Среднеазиатский военный округ. Спустя некоторое время он перевез туда свою семью, а Алия продолжила обучение в детдоме № 46. Летом ребят разместили около станции Сиверская, неподалеку от Ленинграда. 21 июня состоялась встреча с летчиками, которые пригласили их посетить аэродром. Ничто не предвещало беды, но на следующее утро жизнь вокруг изменилась.

Ленинград оказался в блокадном кольце, детдом эвакуировали в село Вятское Некрасовского района Ярославской области. Там, окончив седьмой класс, Алия поступила в авиатехникум города Рыбин­ска. Девушка не раз обращалась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт, но постоянно получала отказы.

Автор-составитель книги «Алия» Сейлхан Аскаров писал, что в техникуме Алия проучилась всего несколько месяцев. В декабре 1942 года она написала заявление и была принята в Центральную школу снайперов для женщин на станции Вешняки в Московской области.

Алия быстро вошла в число лучших курсантов. В школе курсанты обучались под руководством опытных офицеров – Героя Советского Союза Владимира Пчелинцева, полковника Екатерины Никифоровой и других преподавателей.

Там Алия подружилась с Надей Матвеевой. «С Алией я познакомилась 17 декабря 1942 года в городе Рыбинске, – вспоминала Надежда Матвеева. – Тогда она показалась мне хрупкой нежной девушкой и такой запомнилась. Мы прошли вместе медкомиссию, попали в четвертую роту школы снайперов, спали на соседних койках. Во время обучения мы осваивали меткую стрельбу, бег, умение ползти по земле, оставаясь незамеченными для врага. Алия всегда проявляла настойчивость и силу духа в освоении снайперского дела».

Школу стрелков-снайперов Молдагулова окончила в июле 1943 года в звании ефрейтора. Ей предложили остаться в школе инструктором, но она отказалась. Вместе с подругами Н. Матвеевой, В. Яковлевой и З. Поповой, а также другими курсантками она была направлена на 2-й Прибалтийский фронт. Так Алия оказалась в составе 4-го батальона 54-й стрелковой бригады 22-й армии.

Однажды в роту снайперов прибыли несколько офицеров штаба. Во время построения один из них заметил в конце строя хрупкую Алию. Пожалев девушку, полковник решил не отправлять ее на передовую, а перевести работать в столовую и помогать раненым. Но в тот момент Алия вышла вперед и сказала: «Товарищ гвардии полковник! Я, снайпер Алия Молдагулова, пришла на войну не картошку чистить, а уничтожать фашистов!» Увидев ее решительность и уверенность в себе, офицер разрешил Алие остаться в снайперской роте.

На боевые задания Алия ходила вместе с Надей Матвеевой. Уже во время второго выхода на огневую позицию она уничтожила двух фашистов...

Во время войны Алия поддерживала связь со своей сестрой. В одном из фронтовых писем она писала ей: «Здравствуй, Сапура! Пишу тебе ответ с небольшой задержкой. Когда получила твое письмо, как раз вышла на «охоту» – на врага. Сегодня 2 января 1944 года. В тылу, наверное, все празднуют Новый год, радуются. А у нас – открытое небо, мороз, снежная буря, поземка. Мы сидим в одной-единственной землянке. Пишу письмо, положив бумагу на колени».

Через несколько дней снайпер вновь написала домой:

«Здравствуй, Родина! Здравствуй, моя дорогая Сапура. Очень хочу писать тебе чаще, но обстоятельства не всегда позволяют. Если в ближайшее время от меня не будет вестей, не удивляйся – ты поймешь почему. Передавай привет родным, поцелуй детей. А ты сама, дорогая, пиши мне почаще...»

Это было одно из ее последних писем.

14 января 1944 года в боях у станции Насва и деревни Казачиха недалеко от города Новосокольники Псковской области шли ожесточенные сражения. Три атаки подряд оказались безуспешными. И тогда Алия, собрав все силы, поднялась во весь рост и призвала солдат в атаку. Бросив гранату и ведя огонь из автомата, она уничтожила несколько врагов, но в рукопашной схватке была ранена и пала смертью храбрых. За все время боевых действий Алия Молдагулова уничтожила 78 фашистов.

О гибели Алии Надежда Матвеева написала Сапуре, сообщив, что ее подруга во время атаки вместе с бойцами пошла в бой и была тяжело ранена. Через несколько часов она скончалась.

4 июня 1944 года Алие Молдагуловой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

...На месте гибели юной Алии, недалеко от города Новосокольники Псковской области в России, установлен монумент. В честь отважной казахской девушки установлены памятники и мемориальные доски, ее именем названы школы и улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте и Таразе. В Актобе и Кобдинском районе Актюбинской области действуют музеи. Ее имя носит одно из сел. Поставлен балетный спектакль и сняты фильмы «Алия» и «Снайпер». Поэт Бакир Тажибаев и композитор Сейдолла Байтереков создали песню «Алия», ставшую музыкальным символом памяти о храброй дочери Казахстана и известную в разных странах.

