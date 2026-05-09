Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо

Всего в активе национальной сборной четыре награды

Представитель команды Казахстана по дзюдо Жалгас Кайролла стал обладателем золотой медали турнира серии Grand Slam в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наш спортсмен дошел до финала в весовой категории до 81 килограммов, где его соперником стал Петру Пеливан (Молдова).

Кайролла по ходу решающей схватки владел преимуществом, выиграв в итоге досрочно.

Добавим, что Кайролла принес Казахстану четвертую награду. Ранее серебряным призером стал Талгат Орынбасар (до 60 кг), а «бронзу» взяли Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг).